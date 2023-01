Lancement des Motorola Moto G13, G23 et E13

Motorola a ouvert les vannes en lançant quatre nouveaux téléphones Moto G-series aux côtés d’une nouvelle entrée Moto E-series. Nous couvrirons les Moto G23, Moto G13 et Moto E13 dans cet article tandis que les Moto G53 et G73 sont dans une histoire distincte que vous pouvez consulter ici.

Moto G23 et Moto G13

Le Moto G23 et le Moto G13 partagent le même écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La paire propose également des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et sont équipés d’une prise casque. Moto G23 obtient une plus belle caméra frontale 16MP tandis que le G13 se contente d’un tireur selfie 8MP.









Moto G23 et Moto G13

Les deux téléphones partagent le même capteur d’appareil photo principal de 50 MP à l’arrière avec une ouverture f/1,8 et une taille de pixel de 0,64 µm. Moto G23 obtient un jeu de tir ultra large 5MP et une caméra macro 2MP tandis que le G13 se retrouve avec une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP.

Moto G23 et Moto G13 sont équipés du chipset Helio G85 de MediaTek et de 4/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Les deux téléphones disposent également d’un slot microSD pour l’extension de stockage. La capacité de la batterie des deux téléphones est de 5 000 mAh, bien que le Moto G23 prenne en charge la carbonisation de 30 W tandis que le Moto G13 atteint une vitesse maximale de 20 W. Les deux appareils démarrent Android 13 avec

Le Moto G23 est disponible dans les couleurs Matte Charcoal, Pearl White et Steel Blue et est au prix de 230 € en Europe. Le Moto G13 est disponible dans les couleurs Matte Charcoal, Blue Lavender et Rose Gold au prix de 180 €.

Moto E13

Le Moto E13, plus économique, intègre un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau pour sa caméra frontale de 5 MP. Il y a une seule caméra arrière de 13 MP à l’arrière.









Moto E13

Moto E13 est équipé d’un chipset Unisoc T606 avec 2/4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via le slot microSD. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 10 W et Android 13 (édition Go) du côté logiciel.

Le Moto E13 est disponible dans les couleurs Cosmic Black, Aurora Green et Creamy White. Le prix en Europe est fixé à 120 € et le téléphone fera également son chemin vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.