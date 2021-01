Le fabricant d’ordinateurs taïwanais Acer a lancé six nouveaux ordinateurs portables, dont cinq modèles de Chromebook et un Acer TravelMate Spin B3. Les cinq Chromebooks annoncés par Acer incluent Acer ChromeBook 511, Acer Chromebook 311, Acer Chromebook Spin 512 et Acer Chromebook Spin 511. Les nouveaux ordinateurs portables sont conçus pour les étudiants et sont testés pour répondre à la norme de durabilité MIL-STD 810H. Les ordinateurs portables ont été annoncés uniquement pour les marchés américain et européen pour le moment et il n’y a pas encore d’informations sur leur disponibilité en Inde.

L’Acer Chromebook 511 sera disponible aux États-Unis à partir du mois d’avril et a été au prix de 399,99 $ (environ 29 200 Rs) et a été au prix de 399 EUR (environ 35 400 Rs) pour le marché européen. Le Chromebook 511 d’Acer sera mis en vente en Europe en mars. L’Acer Chromebook 511 est livré avec un écran de 11,6 pouces et est alimenté par le chipset Snapdragon 7C de Qualcomm. L’ordinateur portable est censé durer jusqu’à 20 heures avec une seule charge et est livré avec une connectivité 4G LTE. L’Acer Chromebook 511 possède également des touches ancrées mécaniquement et un clavier anti-éclaboussures.

Le Chromebook 311 d’Acer, en revanche, a été vendu au prix de 299,99 $ (environ 21 900 Rs) aux États-Unis et sera mis en vente dans le pays plus tard ce mois-ci. En Europe, le Chromebook 311 d’Acer a été vendu au prix de 269 EUR (environ 23 900 Rs) et sera disponible à l’achat en mars. L’appareil est alimenté par le processeur MT8183 de MediaTek qui, selon Acer, a été conçu autour d’un certain nombre de normes de durabilité et de sécurité industrielles.

L’Acer Chromebook Spin 512 sera disponible aux États-Unis à partir d’avril et a été au prix de 429,99 $ à partir de (environ 31 400 Rs). En Europe, l’ordinateur portable a été au prix de 399 euros (environ 35 400 Rs) et sera disponible en mars. L’ordinateur portable est livré avec un écran HD + IPS de 12 pouces et est alimenté par les processeurs Intel Pentium Silver ou Celeron, associés à jusqu’à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L’ordinateur portable est livré avec une webcam MIPI de 8 mégapixels et une webcam HDR à champ de vision femme à 88 degrés.

L’Acer Chromebook Spin 511 a été vendu au prix de 399,99 $ aux États-Unis (environ 29300 Rs) et sera disponible sur le marché à partir d’avril, tandis qu’en Europe, l’ordinateur portable a été au prix de 369 EUR (environ 32700 Rs) et continuera vente en mars. L’Acer Chromebook Spin 511 est alimenté par un processeur Intel associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il dispose d’un écran de 11,6 pouces et d’une autonomie de batterie jusqu’à 10 heures. En termes de connectivité, l’ordinateur portable prend en charge Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et est livré avec deux ports USB 3.2.

L’Acer TravelMate Spin B3 est le seul ordinateur portable non Chromebook que la société a lancé avec la gamme récente. L’ordinateur portable a été vendu au prix de 329,99 $ (environ 24 000 Rs) aux États-Unis et sera mis en vente en avril. En Europe, l’ordinateur portable a été au prix de 409 EUR (environ 36 300 Rs) et sera mis en vente au deuxième trimestre 2021. En Chine, l’Acer TravelMate Spin B3 sera mis en vente en février et coûtera 2499 CNY (environ 28 200 Rs). L’Acer TravelMate Spin B3 est alimenté par le processeur Pentium Silver d’Intel et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. Le latop est livré avec des fonctionnalités telles qu’un clavier anti-éclaboussures, un tpuchpad résistant à l’humidité et un verre antimicrobien Corning Gorilla Glass pour la protection.