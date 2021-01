Après de nombreuses spéculations, la société de jeux américaine Nvidia a lancé sa nouvelle gamme de GPU GeForce RTX série 30 pour les ordinateurs portables de jeu et de création au CES 2021 en cours.Nvidia a déclaré que plus de 70 ordinateurs portables de grandes marques dotés de ces nouveaux GPU seront disponibles à partir du 26 janvier Plus de la moitié des ordinateurs portables comporteront des écrans de 240 Hz ou mieux et seront axés sur l’esport, a déclaré Nvidia lors de sa présentation au CES 2021.

Nvidia revendique jusqu’à deux fois l’efficacité énergétique et le double de la vitesse de traitement vidéo avec les nouveaux GPU GeForce RTX série 30. La nouvelle gamme comprend Nvidia GeForce RTX 3060, la GeForce RTX 3070 et la GeForce RTX 3080. Parmi celles-ci, la Nvidia GeForce RTX 3060 serait capable de fournir jusqu’à 90 ips dans les jeux récents à une résolution de 1080p en utilisant les paramètres les plus élevés. Le GPU mobile Nvidia GeForce RTX 3060 serait plus rapide que le précédent GPU phare GeForce RTX 2080 Super. Le Nvidia GeForce RTX 3070 est destiné aux ordinateurs portables avec un écran de résolution 1440p et serait également capable d’autoriser une fréquence d’images de 90 ips avec des paramètres Ultra à cette résolution ou 240 ips dans les ordinateurs portables conçus pour l’esport. Le Nvidia GeForce RTX 3080 haut de gamme, quant à lui, est censé pouvoir atteindre plus de 100 ips et est destiné aux ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Outre les nouveaux GPU mobiles, Nvidia a également mis à jour ses fonctionnalités Max-Q qui visent à optimiser les performances et la chaleur des ordinateurs portables minces. Les ordinateurs portables utilisant le Nvidia Max-Q de troisième génération tireront parti de l’IA qui aidera le processeur, le GPU et la mémoire du GPU à équilibrer la consommation d’énergie entre eux.

Les nouveaux GPU mobiles Nvidia GeForce série 30 sont basés sur l’architecture Ampere, qui utilise des cœurs Tensor pour permettre le lancer de rayons et l’accélération de l’IA.