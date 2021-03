La marque américaine d’équipement audio Skullcandy a lancé ses nouveaux écouteurs Dime True Wireless en Inde. Le Skullcandy Dime a été lancé comme une offre abordable du fabricant américain et est disponible en trois couleurs optins avec un design léger. Les écouteurs sans fil Skullcandy Dime True sont livrés avec jusqu’à 12 heures d’autonomie totale de la batterie sur une seule charge et ont des haut-parleurs de 6 mm qui ont une plage de réponse en fréquence de 20 Hz et 20 000 Hz. Les nouveaux écouteurs sans fil Skullcandy Dime True ont été lancés au prix de Rs 2 249 et ont été lancés en trois options de couleur – bleu foncé / vert, gris clair / bleu et vrai noir. Les écouteurs seront mis en vente sur le site Web indien de Skullcandy avec des livraisons à partir du 4 avril.

Les écouteurs Skullcandy Dime peuvent être utilisés indépendamment et ont des commandes physiques sur chaque oreillette. Les écouteurs sans fil Skullcandy Dime True utilisent Bluetooth 5.0 pour la connectivité et ont des boutons physiques sur chaque écouteur. Vous pouvez contrôler le volume, changer de piste et prendre des appels à l’aide des commandes placées sur les écouteurs. Il y a une batterie de 20 mAh sur chaque oreillette et une batterie de 150 mAh sur l’étui de chargement. Les écouteurs dureraient 3,5 heures et l’étui devrait offrir 8,5 heures d’autonomie, soit un total de 12 heures de batterie de secours sur une seule charge. Le boîtier se chage via un port micro-USB. Il y a un microphone sur chacun des écouteurs et ils sont livrés avec une résistance IPX4 à la sueur et à l’eau.