Lancement des écouteurs Nothing Ear 1 en juin mais le secret du design

Rien – la nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus Carl Pei – n’a finalement révélé les premiers détails concrets sur son premier produit: une paire d’écouteurs apparemment nommée Ear 1.

Parallèlement au nom, Pei a révélé dans un article de blog que les écouteurs seront lancés en juin, tout en taquinant quelques éléments de leur conception à côté de cette image cryptique qui semble impliquer que rien ne tourne pour les plus longs écouteurs sans fil véritables du monde.

«Le design est toujours top secret, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’Ear 1 combine des notes de transparence, de forme iconique et de fonctionnalité raffinée», écrit Pei. «C’est le point de départ qui définira l’art, la confiance et le savoir-faire qui porteront nos produits et services pour les années à venir.»

C’est à peu près tout ce que la société a confirmé jusqu’à présent, nous laissant pour la plupart dans l’ignorance de ce à quoi nous attendre lorsque Ear 1 arrivera le mois prochain.







Auparavant, nous avons vu l’image ci-dessus de ce que Nothing a surnommé «Concept 1», une «expression de nos principes de conception» qui s’inspire de la pipe à tabac d’une grand-mère.

Ce n’est pas exactement ce à quoi nous devrions nous attendre à Ear 1, mais vous donne probablement une meilleure idée de ce à quoi vous attendre de l’esthétique des écouteurs, grâce à l’équipe de conception de la société d’électronique suédoise Teenage Engineering.

Le billet de blog d’aujourd’hui taquine tout autant ce qui va suivre Ear 1.

Pour commencer, un suivi est en cours, Pei demandant avec taquinerie si «vous [can] devinez comment la suite s’appellera. » Il ajoute que «Ear 1 n’est que le début» de la mission de l’entreprise «de créer un avenir numérique sans faille qui ne ressemble à rien et qui ne ressemble à rien».

Rien ne s’est imposé comme une entreprise audio, et Pei explique également que les vrais écouteurs sans fil sont passés en premier parce que «nous pensons que le marché des écouteurs implorait une différenciation, un espace où nous pouvons élever le design et offrir de la valeur dès le premier jour.

«De plus, en tant que domaine en hyper croissance, le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits.»

En ce qui concerne ces nouvelles catégories de produits, nous espérons toujours un téléphone Nothing – un espoir soutenu par le fait que plus tôt cette année, Nothing a acheté les logos et les marques de commerce d’Essential Products, une start-up téléphonique de courte durée de Andy Rubin, co-créateur d’Android, qui a quitté Google suite à une allégation de harcèlement sexuel.

On ne sait pas encore si Nothing possède l’un des brevets de smartphone d’Essential, ou simplement sa marque, mais il est difficile d’imaginer que Pei n’envisage pas au moins un retour aux smartphones après son succès à faire de OnePlus l’une des plus grandes marques Android du marché.