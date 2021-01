Hewlett-Packard (HP) a dévoilé une multitude de nouveaux produits avant le Consumer Electronics Show (CES) 2021. La nouvelle gamme de produits comprend un nouveau PC toujours connecté (ACPC), ainsi que plus d’ordinateurs portables, de moniteurs et d’autres périphériques, dont le Écouteurs sans fil HP Elite et souris sans fil multi-périphériques. L’ordinateur portable HP Elite Folio toujours connecté vise à offrir la portabilité d’une tablette avec la puissance de traitement d’un ordinateur portable classique. Le HP Elite Folio sera mis en vente en février et HP a annoncé qu’il annoncerait le prix ultérieurement. Le HP Elite Folio est livré avec un stylet prêt à l’emploi et est alimenté par le chipset Snapdragon 8cx de Qualcomm.

Le HP Elite Folio est livré avec un écran WUXGA IPS de 13,5 pouces qui utilise Corning Gorilla Glass 5 pour la protection. L’ordinateur portable est alimenté par le chipset Snapdragon 8cx de Qualcomm cadencé à 3,1 GHz et est associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de disque de stockage SSD NVMe. Il prend également en charge la 5G, grâce à la présence du modem X55 de Qualcomm. Le clavier inclus avec le HP Elite Folio se connecte via Bluetooth et le HP Elite Folio peut se recharger rapidement de deux manières: des briques de chargement USB en vente libre et la technologie de charge rapide exclusive de HP. La capacité de la batterie du HP Elite Folio n’a pas encore été révélée, mais HP affirme qu’il peut fournir jusqu’à 24 heures de lecture vidéo pour les fichiers stockés localement.

En termes de connectivité, il est livré avec un port USB de type C, une prise combinée casque / micro 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G et 4G LTE. Il existe également une webcam compatible IR qui permet la fonctionnalité Windows Hello et est livrée avec l’obturateur de confidentialité HP.

Dans le cadre de sa vitrine CES 2021, HP a également présenté son nouvel ordinateur portable HP Envy 14 livré avec un écran IPS compatible WUXGA (1920×1200) en option 16:10 qui, selon la société, permet une zone de visualisation 11% plus grande qu’un écran traditionnel Format d’image 16: 9. Le HP Envy 14 est également le premier ordinateur portable de 14 pouces de diagonale de la société doté d’un étalonnage des couleurs avec Delta E

Le HP Envy 14 est alimenté par les processeurs Intel Core de 11e génération, associés à des graphiques de conception Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Le HP Envy 14 est censé fournir jusqu’à 16,5 heures d’autonomie, mais HP n’a pas révélé la capacité exacte de la batterie de l’ordinateur portable. Il est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et dispose d’un total de 256 Go de stockage SSD.

Outre le HP Envy 14 et le HP Elite Folio, la société a également lancé son ordinateur portable Elite Dragonfly G2 qui est prétendu être l’ordinateur portable convertible compact le plus léger pour les utilisateurs professionnels, à partir d’un poids inférieur à 1 kg. Le HP Elite Dragonfly G2 fait également partie du portefeuille de PC le plus durable au monde. L’appareil est alimenté par les processeurs Intel Core de 11e génération associés à des graphiques intégrés Intel. Le HP Elite Dragonfly G2 prend également en charge la connectivité 5G et 4G LTE avec Tile intégré.

En outre, HP a également dévoilé ses écouteurs sans fil Elite. Les écouteurs sans fil HP Elite sont présentés par la société comme «les écouteurs les plus avancés au monde» car ils sont dotés de fonctionnalités telles que le réglage audio personnalisé, la suppression du bruit réglable et les préréglages de situation sonore. Les écouteurs sans fil HP Elite sont compatibles avec tous les appareils Windows, Android et iOS et sont également fournis avec une application qui peut être utilisée pour contrôler les écouteurs. Les écouteurs sans fil Elite devraient être proposés en option avec le HP Elite Dragonfly Max ou disponibles séparément à l’achat.

Dans ses offres pour le CES 2021, HP a dévoilé une multitude de produits, notamment de nouveaux moniteurs, une souris sans fil multi-périphérique, etc. Voici une liste complète des produits que HP a dévoilés dans le cadre de sa vitrine CES 2021:

HP Elite Dragonfly G2 – devrait être disponible en janvier

HP Elite Dragonfly Max – devrait être disponible en janvier.

HP Elite Folio – devrait être disponible en février

HP EliteBook 840 Aero G8 – devrait être disponible en mars

Assistance intelligente HP – devrait être disponible en mars.

HP EliteBook x360 1030 G8 et HP EliteBook x360 1040 G8 – devrait être disponible en janvier.

HP Elite x2 G8 – devrait être disponible en avril

HP ENVY 14 – devrait être disponible en janvier

Moniteurs FHD HP série M – devrait être disponible en mars

Moniteurs USB-C HP E24u G4 et HP E27u G4 – devrait être disponible en février

Souris sans fil multi-périphérique HP 635 – devrait être disponible en février

Sac à dos et sac pour ordinateur portable HP Renew Travel 15,6 pouces – devrait être disponible en février