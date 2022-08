Lancement des écouteurs filaires OnePlus Nord en Inde

Comme promis, OnePlus a lancé aujourd’hui les écouteurs filaires OnePlus Nord en Inde. Ils sont disponibles dans une seule couleur noire et sont conçus après les écouteurs Bluetooth de style tour de cou Bullets Wireless Z.

Les écouteurs Nord Wired intègrent des haut-parleurs dynamiques de 9,2 mm et une cavité sonore de 0,42 cc. Ceux-ci sont livrés avec un connecteur de 3,5 mm et OnePlus regroupe un total de trois paires d’embouts en silicone (petits, moyens, grands) pour la suppression passive du bruit.

Vous obtenez également un micro en ligne avec des commandes à bouton, et les écouteurs ont également des aimants qui vous permettent de lire/mettre en pause l’audio.











Écouteurs filaires OnePlus Nord

Les écouteurs filaires OnePlus Nord sont classés IPX4 et pèsent 15 grammes. Ils sont au prix de 799 INR (10 $/10 €) et sera en vente à partir du 1er septembre via le site officiel de OnePlus et Amazon.in. Vous pourrez également les acheter dans les magasins OnePlus’s Experience et dans d’autres magasins de détail partenaires hors ligne à travers le pays.

La source