Le fabricant finlandais de smartphones Nokia a lancé son nouveau casque Bluetooth T2000 et les écouteurs Nokia True Wireless ANC T3110 ont été lancés lundi en Inde en tant que derniers appareils de marque Nokia par Flipkart. Le casque Bluetooth Nokia T2000 et l’écouteur True Wireless ANC T3110 sont à la fois résistants à la transpiration et à l’eau. Le casque Bluetooth Nokia T2000 est alimenté par le chipset audio Bluetooth Qualcomm QCC3034. Le kit oreillette Bluetooth Nokia T2000 a été vendu au prix de Rs 1 999 et est disponible en deux options de couleur: noir minuit et bleu crépuscule. Les écouteurs Nokia TWS ANC T3110, en revanche, sont au prix de Rs 3 999. Les produits audio seront disponibles à l’achat dans le pays à partir du 9 avril via Flipkart.

Le casque Bluetooth Nokia T2000 est alimenté par le SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC3034 et prend en charge SBC, AAC, Qualcomm apt X et aptX HD. Le casque est classé IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration et est livré avec des pilotes de 11 mm et des microphones simples pour les appels. Le Nokia T2000 utilise Bluetooth 5.1 pour la connectivité et est livré avec une autonomie de 14 heures. Il peut offrir jusqu’à 9 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

Les écouteurs Nokia True Wireless ANC T3110, quant à eux, sont livrés avec des haut-parleurs de 12,5 mm et sont livrés avec un indice de résistance à l’eau IPX7. Les écouteurs Nokia True Wireless ANC T3110 sont livrés avec trois micros et disposent de fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit et sont livrés avec Bluetooth v5.1 pour la connectivité. Les écouteurs TWS peuvent fournir jusqu’à 5,5 heures avec 22 heures supplémentaires avec l’étui avec ANC éteint. Avec ANC activé, les écouteurs Nokia True Wireless ANC 3110 offrent 4,5 heures d’autonomie et 18 heures supplémentaires avec l’étui.