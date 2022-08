Lancement des billets pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 avec un match amical étoilé

La vente des billets pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 a été officiellement lancée vendredi au stade Jawaharlal Nehru, à New Delhi, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Shri Anurag Thakur, de la FIFA Legend Lindsay Tarpley, de nationalité indienne. les capitaines d’équipe Sunil Chhetri et Ashalata Devi, des footballeurs indiens de légende et d’autres dignitaires.

Reconnaissant le travail exemplaire accompli par les femmes dans la société, le comité d’organisation local (LOC) a invité six femmes inspirantes qui ont fait preuve de qualités de leadership pour élever leurs communautés en tant que premières détentrices de billets pour la toute première compétition féminine de la FIFA en Inde, qui débutera le 11 octobre. 2022.

Les ventes générales étant désormais ouvertes selon le principe du premier arrivé, premier servi, les billets pour la très attendue Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 sont au prix lucratif de 100 INR et 200 INR. à 30 % dans la première phase de vente des billets.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

De plus, des billets d’accessibilité sont disponibles dans les trois stades (Bhubaneswar, Goa et Navi Mumbai) dans deux catégories :

Utilisateur de fauteuil roulant : pour les fans qui dépendent d’un fauteuil roulant

Norme d’accès facile : pour les fans qui ne dépendent pas d’un fauteuil roulant mais qui ont besoin d’un siège avec un accès minimal aux marches

Les billets d’accessibilité peuvent être demandés par téléphone au +91-86570 19359 ou par e-mail ([email protected]) selon le principe du premier arrivé, premier servi et nécessitent une preuve d’éligibilité.

Inaugurant la vente de billets lors de cet événement spécialement organisé auquel ont également participé 200 enfants de diverses ONG, Shri Anurag Thakur a déclaré : a été un grand succès. Nous devons nous assurer, et c’est aujourd’hui la cérémonie officielle de billetterie, que non seulement les garçons, mais la Coupe du Monde Féminine U-17 2022 seront un plus grand succès que la précédente. Nous allons nous en assurer. C’est un slogan très approprié que vous avez choisi – Kick off the Dream ! C’est la bonne plate-forme pour lancer le rêve et je suis sûr qu’ils s’en sortiront bien. Comme Sunil Chhetri l’a dit à juste titre plus tôt, non seulement les hommes, mais aussi les filles, devraient avoir des chances égales.“

S’exprimant après l’événement, Lindsay Tarpley a déclaré : « C’est mon premier voyage en Inde et tout le monde a été très chaleureux et accueillant. J’attends avec impatience cette Coupe du monde des jeunes et tout le monde vit ce que j’ai pu vivre. Ce sera un événement incroyable et cela me fait sourire de voir les garçons et les filles en faire partie et être exposés à ce que c’est au sommet. Et avec tous les meilleurs joueurs du monde entier qui viennent dans votre pays, ça va être incroyable. C’est étape par étape un processus vers le sommet, et il est important d’avoir un modèle et des rêves. Quelque chose à atteindre et quelque chose que vous voulez être. Et puis il s’agit de le prendre au jour le jour et d’être la meilleure version de vous-même.“

Pendant ce temps, Sunil Chhetri, qui a rejoint les autres légendes indiennes pour interagir avec les enfants qui ont participé aux différents jeux et activités sur le thème du football lors de l’événement, a évoqué la fierté d’accueillir un tournoi d’une telle ampleur.

« Participer à une compétition de la FIFA est une immense fierté. L’accueillir est encore plus prestigieux. Par conséquent, j’exhorte tous les fans de football à visiter les stades et à soutenir les jeunes footballeuses les plus brillantes du monde entier. Ces événements se produisent très rarement et c’est une chance pour nous en tant que nation de faire entendre nos voix depuis les tribunes qui représenteront la popularité du football en Inde pour le monde qui regarde », a ajouté le capitaine indien.

Les enfants ont également eu l’occasion de regarder Chhetri, Ashalata Devi, Gurpreet Singh Sandhu, Aditi Chauhan et des stars d’antan comme Bhaichung Bhutia, IM Vijayan et Renedy Singh depuis la ligne de touche alors qu’ils disputaient un match d’exhibition comprenant deux équipes étoilées qui inclus Lindsay Tarpley, qui est une double médaillée d’or olympique.

Le match s’est terminé en faveur de l’équipe de Sunil Chhetri qui a gagné par 5-2 contre l’équipe d’Ashalata Devi.

https://www.youtube.com/watch?v=YVfUARn8SfY” width=”320″ height=”472″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Directeurs de projet du LOC, Ankush Arora et Nandini Arora ont conclu l’événement en encourageant les fans à montrer leur soutien aux meilleures jeunes footballeuses du monde.

“Nous sommes extrêmement heureux d’avoir franchi une nouvelle étape avec le lancement officiel des billets et, avec toutes nos parties prenantes, nous restons déterminés à fournir les meilleures installations aux nations participantes. C’est maintenant aux fans de montrer leur soutien en remplissant les stades et en encourageant les meilleures jeunes footballeuses du monde.

Ces brillants talents et futures superstars potentielles du football féminin se rendront sur le terrain lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022, du 11 au 30 octobre 2022.

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici