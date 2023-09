Lancement de YouTube Create, un nouvel outil de montage vidéo amélioré par l’IA

YouTube a dévoilé une application de montage vidéo révolutionnaire basée sur l’IA appelée « YouTube Create », qui vise à simplifier et démocratiser la création de contenu vidéo pour sa vaste base d’utilisateurs. Cette application innovante permettra à quiconque de produire et de partager sans effort des vidéos sur la plateforme, avec une gamme de fonctionnalités basées sur l’IA.

Parmi les fonctionnalités remarquables de YouTube Create figurent des outils d’édition et de découpage de précision, des voix off automatiques, des capacités de sous-titrage et des transitions fluides. De plus, l’application devrait introduire une nouvelle fonctionnalité appelée « Dream Screen », permettant aux utilisateurs d’intégrer des vidéos ou des images générées par l’IA dans leur contenu simplement en exprimant leurs idées dans la boîte de discussion. Par exemple, en tapant « Je veux être à Paris », l’application insérera de manière transparente une vidéo ou une image réaliste de l’utilisateur dans la Ville Lumière.

YouTube Create intégrera également une fonctionnalité d’IA générative, offrant aux utilisateurs des idées de sujets et des plans vidéo basés sur les sujets tendances et les préférences du public. De plus, l’application dispose d’une fonction de recommandation musicale basée sur l’IA, permettant aux utilisateurs de saisir une description textuelle de leur vidéo, l’application suggérant une piste audio appropriée. De plus, les créateurs auront la possibilité de doubler automatiquement leurs vidéos dans des langues étrangères, améliorant ainsi l’accessibilité et la portée.

Neal Mohan, directeur de YouTube, a souligné que l’objectif principal de l’application est de démocratiser la production vidéo, en la rendant plus accessible et conviviale, en particulier pour les nouveaux créateurs de contenu.

YouTube Create entre dans un paysage concurrentiel, s’opposant à des plateformes comme TikTok et Instagram de Meta, qui ont acquis une popularité significative, en particulier parmi les jeunes utilisateurs qui créent de courtes vidéos et des reels. Actuellement, l’application est en mode bêta sur Android, disponible dans certains pays. Il sera initialement déployé auprès des utilisateurs en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Indonésie, à Singapour et en Corée.

Cette annonce marque l’aventure continue de Google dans le domaine de l’IA générative. Récemment, Google a mis à jour son assistant d’IA, Bard, avec des capacités d’IA générative et d’apprentissage automatique, se positionnant ainsi pour concurrencer ChatGPT d’OpenAI. La stratégie de Google s’étend au-delà des chatbots, visant à intégrer de manière transparente l’IA dans l’ensemble de sa gamme de produits. Cette approche exploite les informations des utilisateurs issues de ses diverses offres pour former ses systèmes d’IA, offrant potentiellement un avantage concurrentiel dans le paysage en évolution de l’IA.

