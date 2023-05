Lancement de Xiaomi Redmi A2, A2+ en Inde

Les Redmi A2 et Redmi A2+ dévoilés en mars ont fait leurs débuts aujourd’hui en Inde. Les deux smartphones sont proposés dans les couleurs Aqua Blue, Classic Black et Sea Green en configuration 4 Go/64 Go, mais le Redmi A2 a une option supplémentaire – 2 Go/32 Go. Son prix est de 6 299 INR (75 $/70 €), tandis que le modèle 4 Go/64 Go coûte 7 999 INR (95 $/90 €). La version 4 Go/64 Go du Redmi A2+ est au prix de 8 499 INR (100 $/95 €).

Les Redmi A2 et A2+ seront mis en vente en Inde à partir du 23 mai via le site Web indien officiel de Xiaomi, Amazon.in, Mi Home et les partenaires commerciaux. Xiaomi offre également une garantie de 2 ans sur les deux smartphones pour s’assurer que « les utilisateurs n’ont pas à changer de smartphone chaque année ».











Redmi A2

Les Redmi A2 et A2+ sont des smartphones identiques, ce dernier arborant un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Ils sont livrés avec le SoC Helio G36, exécutent Android 13 (Go Edition) prêts à l’emploi et disposent d’écrans LCD HD+ de 6,52 pouces.











Redmi A2+

Les deux smartphones contiennent des batteries de 5 000 mAh alimentées par microUSB jusqu’à 10 W. Les A2 et A2 + ont des caméras principales de 8 MP à l’arrière, reliées par des unités de profondeur, et disposent de tireurs selfie de 5 MP à l’avant.

