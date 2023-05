Lancement de Xiaomi Redmi A2, A2+ en Inde le 19 mai

Les Xiaomi Redmi A2 et Redmi A2+ dévoilés en mars feront leurs débuts en Inde le 19 mai. Cette révélation vient de Redmi, qui a partagé un teaser Twitter annonçant le lancement de la série Redmi A2 en Inde vendredi prochain à 11 heures, heure locale.

La société n’a pas explicitement mentionné le Redmi A2 ou A2 +, mais en utilisant le mot « série » et l’image de Redmi A2 + dans le page promotionnelle sur le site officiel de Xiaomi India confirme que les Redmi A2 et A2+ seront lancés en Inde la semaine prochaine.

Le Redmi A2 et le Redmi A2+ sont des appareils identiques, ce dernier étant doté d’un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Les deux téléphones sont alimentés par le SoC Helio G36, des écrans LCD HD+ de 6,52 pouces et des batteries de 5 000 mAh. Ils ont des caméras principales de 8 MP à l’arrière, reliées par des unités de profondeur, avec les caméras selfie à l’avant utilisant des capteurs de 5 MP.









Redmi A2 • Redmi A2+

Les Redmi A2 et A2+ exécutent Android 12 (Go Edition) hors de la boîte, mais les unités indiennes démarreront Android 13. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications de Redmi A2 et Redmi A2+ ici pour en savoir plus sur les smartphones d’entrée de gamme.

