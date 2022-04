Lancement de Virgin Stream Media Box pour Rival Sky Stream Puck

Virgin Media lance un tout nouvel appareil intelligent de streaming appelé Stream, qui arrivera demain sur les étagères britanniques. Il offrira aux clients un moyen abordable d’accéder à des services comme Netflix et Disney+ grâce à des réductions sur les abonnements.

Le nouveau boîtier fera office de rival du Sky Stream Puck et est disponible pour les clients qui souscrivent des contrats haut débit uniquement ou haut débit et téléphonie résidentielle avec Virgin Media, du M50 au Gig 1 Fibre. En plus de certaines des applications de streaming les plus populaires, il offre également une expérience télévisuelle linéaire.

Branchez et partez l’expérience Virgin

Virgin Stream se branche sur les téléviseurs via HDMI, tout comme une clé de diffusion standard, ne nécessitant aucun câblage comme un boîtier Virgin TV 360. Il se connecte sans fil à votre Internet à l’aide de la double bande 802.11ac (WiFi 5). Le boîtier dispose d’un port microUSB, prenant en charge à la fois l’alimentation et le passage réseau filaire.

Les clients peuvent utiliser l’application Virgin Go pour accéder à Stream sur des appareils mobiles, ainsi que sur des ordinateurs portables et des PC, tout comme les clients de Virgin TV 360.







Stream est livré avec une télécommande TV similaire à ce que l’on voit sur le boîtier Virgin TV 360 actuel, qui se connecte via Bluetooth LE 4.2. Vous pouvez utiliser la télécommande pour faire fonctionner Stream avec votre voix et utiliser les commandes de lecture pour lire, mettre en pause, rembobiner et avancer rapidement le contenu.

La boîte elle-même prend en charge le contenu 4K HDR, bien que les clients aient besoin d’un téléviseur compatible et d’un abonnement de streaming prenant en charge cette qualité. Il existe également un support pour Dolby Digital, y compris le passthrough Dolby Atmos.

Obtenez 10 % de réduction sur Netflix et Disney+

Le flux coûte 35 £ à l’avance, mais la boîte elle-même n’entraînera pas d’abonnement mensuel. Au lieu de cela, les clients peuvent s’inscrire à des plates-formes de streaming via la boîte sur un contrat glissant de 30 jours, et couper et changer entre les différentes plates-formes – le tout en un seul endroit.

Si vous êtes déchiré entre le Sky Stream Puck et le Stream, alors Virgin a une incitation décente. Les clients peuvent obtenir 10 % de réduction sur leur facture d’abonnements cumulés au streaming chaque mois – un bon moyen d’économiser de l’argent maintenant que Netflix a augmenté ses prix.







Cette nouvelle box de streaming utilise un système de crédits, ce qui signifie que les clients peuvent échanger des crédits chaque mois sur différents abonnements de streaming tels que Netflix.

Les clients actuels de Virgin TV ne peuvent pas passer à Stream à mi-contrat, mais ils sont invités à acheter la boîte et à l’utiliser comme produit supplémentaire.

Chaînes de télévision et applications

Les applications premium disponibles sur Virgin Stream au lancement sont : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, StarzPlay, Sky Cinema, Sky Entertainment, Sky Sport et BT Sport.

Certains services de streaming – tels que Netflix et Disney+ – sont disponibles sous forme d’abonnements autonomes via Stream, tandis que d’autres ont été regroupés. Par exemple, les clients peuvent payer pour un pack Sky Sports pour 38,75 £ par mois, qui comprend 8 chaînes Sky Sports (ceci est similaire à un abonnement Now Sports).

Amazon Prime Video et BritBox ne sont pas disponibles pour payer via Stream, mais les clients peuvent toujours se connecter à des comptes existants pour regarder des émissions et des films sur ces plateformes. Certaines plateformes comme Apple TV+ ne sont pas disponibles au lancement. Cependant, des représentants de Virgin ont déclaré qu’il y aurait des mises à jour régulières, il est donc possible que la liste des plates-formes prises en charge puisse s’allonger à l’avenir.







En plus de toutes les applications de streaming, Virgin Stream propose également une expérience TV linéaire. Les clients de Virgin peuvent regarder la plupart des chaînes disponibles via Freeview telles que BBC One, ITV et Channel 4, ainsi que toutes les chaînes premium ajoutées à un abonnement. La majorité de ces chaînes ne sont disponibles qu’en HD.

Nous attendons de confirmer si ces chaînes sont linéaires ou si elles diffusent via des applications telles que BBC iPlayer.

Il existe également un certain nombre d’applications gratuites disponibles, notamment All 4, BBC iPlayer (pour les titulaires de licence TV), ITV Hub, YouTube, Vimeo et BBC Sounds.

Page d’accueil sur mesure

La page d’accueil n’affiche que les services de streaming auxquels les clients sont abonnés en même temps, ce qui rend les recommandations plus adaptées à cet utilisateur spécifique. Il existe des sections pour vos applications, la télévision en direct, la télévision de rattrapage, les coffrets et les films.

Ces listes sont à la fois triées sur le volet par l’équipe de Virgin Media et générées à partir de ce qui est populaire auprès des clients à l’époque.

Si vous souhaitez mettre la main sur la box Stream de Virgin, vous pourrez dès demain vous inscrire sur le site de Virgin en souscrivant un nouveau contrat haut débit.

