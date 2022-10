Lancement de UE Fits au Royaume-Uni, au Canada et en Europe

Avouons-le, le marché des écouteurs sans fil peut devenir un peu le même, mais Ultimate Ears a quelque chose de très différent sous la forme des UE Fits moulables.

Alors que les UE Fits sont disponibles aux États-Unis depuis un bon moment (pour 199 $), la firme les lance maintenant au Royaume-Uni, au Canada et en Europe (France et Allemagne).

Il s’agit des « premiers écouteurs véritablement sans fil au monde, adaptés aux empreintes uniques des consommateurs en moins de 60 secondes ». C’est une affirmation étrangement spécifique, mais nous n’avons toujours pas vu grand-chose de semblable sur le marché au-delà de Snugs, et surtout pas avec un processus de moulage à domicile aussi simple.

Un problème courant avec les écouteurs intra-auriculaires est que l’oreille et le conduit auditif de chacun ont des formes différentes. C’est pourquoi la plupart sont livrés avec une gamme de différentes tailles d’embouts en silicone, mais ce n’est pas toujours suffisant.

J’ai, selon Snugs au moins, de très petits conduits auditifs et cela signifie souvent que je ne peux pas obtenir un ajustement sûr. Si j’avais une livre pour chaque fois qu’un écouteur tombait, je serais assez riche.

UE

Cependant, l’UE Fits s’adapte à votre oreille pour s’assurer que l’ajustement correspond parfaitement à vos oreilles, ce qui se traduit par un confort et une isolation acoustique. Pour ce faire, il utilise la «technologie Lightform» brevetée.

UE expédie les écouteurs dans une boîte protégée contre la lumière et après les avoir insérés dans vos oreilles, les embouts remplis de gel sont durcis afin qu’ils conservent leur forme en permanence. L’application UE Fits vous guidera tout au long de la procédure et demandera aux écouteurs d’émettre une lumière LED pour solidifier les embouts.

Si vous craignez de vous tromper, UE offre une garantie d’ajustement personnalisé afin que l’entreprise travaille avec vous pour s’assurer que l’ajustement est correct. Les embouts auriculaires sont de taille unique, mais UE peut envoyer un ensemble d’embouts plus petits ou plus grands à essayer si nécessaire.

UE

En fin de compte, si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez obtenir un remboursement dans les 30 jours.

Mis à part les conseils personnalisés, les écouteurs sans fil UE Fits sont équipés de haut-parleurs de 10 mm, de commandes tactiles, d’une autonomie totale de 20 heures et d’une résistance à la transpiration.

Vous pouvez obtenir les UE Fits en trois couleurs – Eclipse (Midnight Blue), Cloud (Grey) et Dawn (Lilac) – au prix de 199,99 £, 229,99 € et 249,99 $ CAN.