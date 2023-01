Lancement de TCL Ion X avec batterie amovible sur Metro aux États-Unis

Presque tous les smartphones sont livrés avec des batteries non amovibles de nos jours, mais TCL est prêt à fournir l’exception appelée Ion X. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez l’acheter pour 119 $ auprès de Métro à partir d’aujourd’hui. Il peut également être gratuit si vous ouvrez une nouvelle ligne ou migrez votre numéro.

Le TCL Ion X contient une batterie amovible de 3 000 mAh, vous permettant de la remplacer par une nouvelle si elle se dégrade avec le temps. Vous pouvez également transporter une batterie de rechange pour des recharges instantanées. Une batterie amovible reste le moyen le plus rapide d’avoir un téléphone avec une batterie complètement chargée après tout.

En plus d’une batterie amovible, le TCL Ion X possède deux autres fonctionnalités que nous voyons rarement de nos jours : un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage et une prise casque 3,5 mm.

Le reste des points forts du TCL Ion X comprend le SoC Helio G25, 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go). Le smartphone exécute une version inconnue d’Android et arbore un écran HD de 6 pouces. Il dispose d’un appareil photo 13MP à l’arrière et d’un appareil photo 5MP à l’avant, tous deux capables de filmer des vidéos 1080p à 30 FPS.

Le TCL Ion X est livré avec Bluetooth 5.1 et USB-C mais ne prend pas en charge les réseaux 5G.

