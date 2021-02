La lettre de l’Australie est un bulletin hebdomadaire de notre bureau australien. S’inscrire pour l’obtenir par email.

Depuis que nous avons ouvert un bureau à Sydney en 2017, les lecteurs du New York Times en Australie demandent une édition imprimée – quelque chose qu’ils peuvent tenir et toucher, quelque chose à mettre sur leur table basse ou à emporter dans un café. Bientôt, ils en auront une version. Pas encore le papier d’impression, mais T Magazine.

Depuis 2004, le New York Times publie T, un magazine sur papier glacé qui couvre la mode, le design, la culture, les voyages, l’art, le divertissement et la beauté. Il a maintenant un lectorat de 1,5 million de personnes aux États-Unis et 510 000 dans le monde. Le mois prochain, l’Australie recevra sa propre version de T, rejoignant un groupe croissant d’éditions sous licence, qui comprend la Chine, le Japon, Singapour, le Qatar et maintenant T Australia.

Katarina Kroslakova, qui était auparavant rédactrice en chef des magazines Life & Leisure and Luxury de l’Australian Financial Review, sera rédactrice et éditrice de T Australia. Elle a décidé de s’en occuper, en partie, parce que l’Australie a l’un des plus grands publics du New York Times en dehors des États-Unis.

«Nous sommes un groupe informé, nous sommes dépendants de nos appareils et nous nous intéressons vivement au monde qui nous entoure», a-t-elle déclaré. «Nous aimons les connaissances, les débats, les opinions, les nouvelles, les tendances. Et surtout maintenant, notre isolement mondial nous rend encore plus avides de contenu mondial de qualité, alors T Australia cherchera à combler cette lacune. »