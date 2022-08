Lancement de Realme Buds T100 avec une lecture de 28 heures et un prix attractif

Realme a organisé aujourd’hui un événement au cours duquel nous avons vu un nouveau smartphone abordable. Il était accompagné des Buds T100 – les derniers appareils portables audio du portefeuille de l’entreprise.

Les écouteurs TWS apportent un design sophistiqué, un design ergonomique et beaucoup de son et d’autonomie. Ils sont également incroyablement abordables, ce qui en fait une considération digne d’intérêt.

Les Realme Buds T100 ont un pilote de basse dynamique de 10 mm qui devrait rendre le son un peu plus “stable et impressionnant”, selon les responsables. Il a un diaphragme composite PEEK + TPU pour des basses plus profondes, mais pour avoir une meilleure musique dans les oreilles, il existe trois préréglages d’égalisation différents dans l’application Realme Link – Bright pour une voix plus claire, équilibré et Bass Boost + avec un plus fort atmosphère.

Les écouteurs prennent également en charge le mode jeu, activé par une longue pression sur les deux écouteurs, ce qui réduit la latence à 88 ms pour une « expérience de jeu audio fluide ». La connectivité est stable grâce au Bluetooth 5.3 qui offre non seulement un couplage rapide et stable, mais également des capacités anti-brouillage et une consommation d’énergie réduite.

Les deux bourgeons ont un microphone désigné pour capter le son, et le T100 a une annulation de bruit AI ENC. Il s’agit d’une fonctionnalité qui apprend le son environnant et l’isole pour rendre la voix plus claire pendant les appels téléphoniques. Il existe également un “Volume Enhancer” qui augmente le volume de 97 dB à 102 dB, ce qui semble impressionnant mais cela affecterait les performances audio globales.









Realme Buds T100

Realme a révélé que chaque bourgeon peut durer 6 heures, les bourgeons et le boîtier offrant un total de 28 heures de lecture. La société n’a pas révélé la capacité de la batterie, mais nous savons qu’elle est de 40 mAh grâce aux dirigeants de l’entreprise. Les deux premières options de couleur sont le noir (avec du jaune à l’intérieur) et le blanc. Jazz Blue et Rock Red arriveront plus tard.

Le Realme Buds T100 coûte 1 499 INR (seulement 18 $). La première vente commence le 24 août sur Realme.com, Flipkart, Amazon et les magasins hors ligne, et les lève-tôt peuvent obtenir une remise, abaissant le prix à 1 299 INR (environ 16 $).