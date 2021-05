Lancement de Realme 8 et 8 5G à travers l’Europe

Les smartphones Realme 8 et Realme 8 5G arrivent officiellement en Europe aujourd’hui, plusieurs semaines après le lancement mondial dans la région Asie-Pacifique. Les trois premiers pays qui obtiendront les midrangers sont le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

Le Realme 8 est disponible en deux configurations de mémoire – 4/64 Go et 6/128 Go, les prix respectifs étant de 199 £ / 179 € et 219 £. Les appareils peuvent être achetés dès maintenant sur le site Web de l’entreprise. Les options de couleur sont trois – Cyber ​​Silver avec la bande monochrome soignée, Punk Black et Cyber ​​Black.

Le Realme 8 5G est également disponible en deux variantes – 4/64 Go ou 6/128 Go. Les prix ici sont de 199 £ ou 249 £, mais les lève-tôt peuvent bénéficier d’une réduction de 20 £ s’ils pré-commandent dans les trois prochains jours. Les ventes réelles des deux variantes commencent le 20 mai.

Un rappel rapide que le Realme 8 et le Realme 8 5G sont des smartphones assez différents – la version 5G a une triple caméra 48MP à l’arrière, tandis que la variante LTE a quatre tireurs, le principal ayant un capteur 64MP. La charge sur le non-5G est également plus rapide jusqu’à 30W, contre 18W sur le Realme 8 5G.

