Lancement de Realme 10 en Inde

Exactement deux mois après son annonce mondiale, Realme 10 est désormais disponible en Inde. Le téléphone d’entrée de gamme de la série Realme 10 propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz avec une résolution FHD +, le chipset Helio G99 de MediaTek et une caméra principale de 50 MP. Le reste des spécifications comprend une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W, 4/8 Go de RAM et une caméra selfie de 16 MP. Le téléphone démarre Realme UI 3.0 sur Android 12 et Realme a promis que la mise à jour Realme UI 4.0 basée sur Android 13 arrivera bientôt.

Realme 10 est disponible dans les couleurs Rush Black et Clash White. Le modèle 4/64 Go est au prix de 13 999 INR tandis que la version 8/12 Go coûtera 16 999 INR. L’offre spéciale de lancement réduit le modèle de base 6/64 Go à 12 999 INR. Les ventes ouvertes commencent le 15 janvier à 12 h 00 via la boutique en ligne de realme ainsi que des détaillants partenaires à travers l’Inde.

Si vous voulez en savoir plus sur le Realme 10, vous pouvez consulter notre critique écrite détaillée ou regarder la version vidéo intégrée ci-dessous.