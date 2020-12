PUBG Mobile India sera-t-il bientôt lancé? Cela semble avoir été l’une des questions les plus recherchées ces derniers temps. Cependant, après de nombreux rapports et affirmations citant des sources internes « confirmées » sur le lancement du jeu, il n’y a jusqu’à présent eu aucune communication de la part des sources internes de PUBG Mobile India concernant le lancement du jeu. Pour aggraver les choses, un porte-parole du Bureau de l’information de la presse du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY) a confirmé que PUBG Mobile India n’a pas reçu l’autorisation d’opérer à nouveau en Inde et que l’enregistrement par PUBG d’une société basée en Inde, nommée PUBG India, le fait. ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit. Maintenant, au milieu des informations selon lesquelles le jeu pourrait ne pas apparaître avant au moins février 2021, le célèbre joueur d’esports Sagar Thakur (alias de jeu Maxtern) a déclaré sur Twitter que PUBG Mobile India serait lancé à Noël, le 25 décembre.

Tandis que Le tweet de Thakur n’implique pas directement qu’une annonce de lancement sera faite pour PUBG Mobile India le 25 décembre, la plupart des répondants à son tweet ont en grande partie supposé la même chose, d’où le battage médiatique. Ocean Sharma, un commentateur et caster populaire de PUBG Mobile, s’est également joint à la conversation, ajoutant encore au battage médiatique autour de la revendication de Thakur. Cependant, il y a des points clés à noter ici, dont le plus important est qu’aucune des personnalités de l’esport n’a jusqu’à présent prétendu être au courant. Au lieu de cela, il est fort probable que PUBG Mobile India choisisse enfin de faire un commentaire officiel concernant l’état de la relance du jeu dans le pays.

Depuis l’annonce initiale de la relance du jeu en Inde, puis la publication de bandes-annonces et d’un site Web, PUBG Mobile India n’a officiellement fait aucun commentaire concernant l’état de l’autorisation du jeu dans le pays. Une source interne de la société aurait déclaré que le gouvernement central n’avait pas encore répondu à ses demandes répétées de réunion, au cours de laquelle PUBG Inde entend souligner qu’il se conforme à toutes les réglementations gouvernementales et qu’il est disposé à coopérer avec toutes les clauses qui le gouvernement peut proposer. Compte tenu de tous ces rapports, les utilisateurs sont naturellement sceptiques quant à l’affirmation de Thakur, et les réponses jusqu’à présent ont été pour la plupart de nature mitigée.

Bien que ce soit un angle à considérer, d’autres entités, y compris des représentants du gouvernement, auraient également soulevé des objections concernant l’aspect de la « violence » dans PUBG Mobile. Cela peut probablement être plus difficile à naviguer pour PUBG Mobile, car toute la disposition du jeu est un jeu de tir à la première personne, où les joueurs s’affrontent dans une bataille pour la survie. Tout bien considéré, il sera intéressant de voir si PUBG Mobile India fait effectivement une annonce concernant le jeu à Noël cette année. Le site Web officiel du jeu en Inde semble toujours arborer une apparence de festival Diwali, qui peut recevoir une mise à jour si la société a des informations importantes à partager à ce sujet.