Lancement de PlayStation Stars en Amérique du Nord

Étoiles PlayStation est le nouveau programme de fidélité de Sony qui a été lancé mercredi en Amérique du Nord. Les objets de collection numériques, le crédit PS Store et les jeux complets sont quelques-unes des récompenses disponibles pour ceux qui s’y mettent.

Le nouveau PlayStation Stars est gratuit pour ceux qui ont un Réseau PlayStation Compte. Inscriptions peut être effectué sur le site Web PlayStation ou sur l’application PlayStation iOS ou Android. Certains utilisateurs peuvent se retrouver sur une liste d’attente qui peut prendre un à deux mois pour accorder l’accès, ce que Sony dit faire pour avoir une expérience optimisée.

Des points et des objets de collection numériques peuvent être gagnés en participant à des campagnes telles que jouer à certains jeux ou acheter des jeux sur le PlayStation Store. Les utilisateurs pourront effectuer les activités uniquement sur une PS4 ou PS5 et non sur du matériel plus ancien. Certains des jeux gratuits disponibles pour le rachat après avoir gagné suffisamment de points sont Hades ; Sekiro : Les ombres meurent deux fois ; et La Carrière.

Les membres PlayStation Stars peuvent également améliorer leur statut en achetant des jeux sur le PlayStation Store et en remportant des trophées. Le niveau supérieur leur donnera accès à plus d’objets de collection numériques, et dans le cas du statut de niveau 4, ils recevront une assistance prioritaire par chat du service client.

Sony a dévoilé pour la première fois PlayStation Stars de retour en juin, et il a été lancé pour la première fois en Asie la semaine dernière. Il devrait être mis en ligne en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande le 13 octobre.

