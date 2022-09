Motorola a annoncé ses Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion la semaine dernière et maintenant les deux téléphones ont fait leur chemin vers l’Inde.

Edge 30 Ultra est disponible dans les couleurs Starlight White et Interstellar Black avec un prix de détail fixé à 59 999 INR pour la version 8/128 Go. Une remise de lancement exclusive fait baisser le prix à 54 999 INR.









Prix ​​et disponibilité des Motorola Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion

Edge 30 Fusion est disponible dans les couleurs Cosmic Grey et Solar Gold et se vend à 42 999 INR dans sa version 8/128 Go. Motorola a plusieurs remises qui peuvent faire baisser le prix à 39 999 INR. Les ventes ouvertes pour les deux téléphones commencent le 22 septembre via Motorola, Flipkart et les détaillants partenaires.

Nous avons eu la chance de tester les deux appareils et vous pouvez consulter notre revue pratique Edge 30 Ultra et notre revue détaillée Edge 30 Fusion pour tout savoir sur les derniers téléphones Moto.