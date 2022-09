Lancement de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 : comment regarder l’événement « Far Out » d’Apple le 7 septembre

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Septembre est là, et cela signifie Apple se prépare à sortir son prochain iPhone. La société a annoncé un événement pour le 7 septembre, qu’elle appelle “Far Out” et servira probablement de lancement pour le dernier téléphone de l’entrepriseattendu s’appeler l’iPhone 14.

Selon les rumeurs, le nouvel iPhone inclurait un affichage permanent similaire à celui de l’Apple Watch actuellement, permettant des informations constantes en un coup d’œil sans ruiner la durée de vie de la batterie.

Apple n’a pas dit ce qu’il prévoyait d’annoncer lors de son événement, n’envoyant qu’une invitation cryptée à la presse, avec un logo Apple apparemment placé dans un ciel nocturne, suggérant des améliorations potentielles de la caméra ou les rumeurs d’appel d’urgence par satellite de l’année dernière. L’image ressemble à quelque chose que nous pourrions voir de la Le télescope spatial James Webb, dont les superbes photos ont déjà commencé à changer notre façon de voir le cosmos depuis leur première sortie plus tôt cet été. Dans son annonce, Apple a inclus les mots d’accroche “Far out”.

Lire la suite: iPhone 14 : cette chose inattendue aidera le nouveau téléphone d’Apple à réussir

Le lancement de l’iPhone 14 marquera également la 15e année depuis les débuts de l’iPhone original, en juin 2007. À l’époque, l’appareil n’était pas le coup sûr c’est aujourd’hui. De nombreux observateurs de l’industrie technologique étaient enthousiasmés par les perspectives d’Apple, mais il n’avait pas été prouvé qu’elle pouvait créer une technologie téléphonique fiable auparavant. Il était également confronté à des concurrents massifs tels que Microsoft, Palm et Research in Motion, dont les appareils BlackBerry dominaient le monde des affaires à l’époque. En une décennie cependant, Apple – ainsi que le logiciel Android populaire de Google – avait battu les trois sociétés.

Alors que l’iPhone sera un produit clé que nous verrons lors de l’événement d’Apple cette année, et probablement ce sur quoi la plupart des gens concentrent leur attention, la société devrait organiser d’autres événements plus tard cette année avec d’autres appareils à montrer. Ceux-ci incluent de nouveaux ordinateurs Mac avec des puces mises à niveau et de nouveaux iPads.

Lire la suite: Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPhone 14

C’est quand l’événement Apple ?

L’événement en ligne uniquement d’Apple aura lieu le 7 septembre à 10 h HP, soit 13 h HE, 18 h BST et 3 h AEST. (Désolé, Australie.) Voici un convertisseur de fuseau horaire pratique pour vous aider à déterminer l’heure à laquelle vous vous trouvez.

Où puis-je regarder le livestream d’Apple ?

Vous pourrez diffuser l’événement d’Apple directement depuis le site web de l’entreprise. Pendant ce temps, nous rendrons compte de l’événement en direct ici à CNET.

À quoi pouvons-nous nous attendre, outre le lancement de l’iPhone 14 ?

Les événements numériques d’Apple sont rapides et produits avec brio. Et même si Apple s’essaye à nouveau à des événements en personne en raison des problèmes de santé liés à l’ère de la pandémie de coronavirus recule lentement, l’entreprise semble toujours appliquer ce qu’elle a appris sur la façon de rendre ses événements plus attrayants. Lors de son dernier événement, la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin, Apple a organisé un livestream mais a ensuite proposé démos en personne pour la presse par la suite.