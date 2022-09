Lancement de l’iPhone 14 : ce que nous attendons de l’événement Apple du 7 septembre

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Nous sommes en septembre, ce qui signifie Ventes de la fête du travailles enfants vont retour à l’école, potiron épice tout et, bien sûr, L’événement annuel d’automne d’Applequi aura lieu le mercredi 7 septembre. Les rumeurs de l’industrie et l’historique des annonces de produits d’Apple indiquent que ce sera une affaire plutôt simple, avec des révélations pour un nouvel iPhone (probablement le selon la rumeur iPhone 14), une nouvelle Apple Watch et peut-être une paire d’AirPods mise à jour.

Apple organise l’événement en personne au Steve Jobs Theatre d’Apple Park, mais il sera également diffusé en ligne. Pommes invitation à un événement montre un champ d’étoiles et d’étincelles qui composent le logo Apple avec le slogan “Far out”. L’élément en personne pourrait simplement être une soirée de surveillance similaire à ce qu’Apple a fait pour le discours d’ouverture de la WWDC en juin. Mais s’il s’agit d’un véritable événement en direct, ce serait le premier d’Apple depuis 2019. Et je m’attends à ce que l’iPhone 14 soit la tête d’affiche.

Présentation de l’iPhone 14 Max (ou 14 Plus)

Il y a des montagnes de rumeurs sur le prochain iPhone de divers initiés, YouTubers et publications. Deux des générateurs de rumeurs les plus respectés et les plus fiables sont reporter Mark Gurman chez Bloomberg et analyste Ming-Chi Kuo, qui sont à l’origine de la plupart des idées que j’ai rassemblées ici. Kuo pense qu’il y aura probablement quatre modèles d’iPhone 14. Malheureusement, la Mini n’en fera pas partie.

Gamme iPhone 14 possible :

Apple pourrait remplacer le Mini par un iPhone non Pro avec un grand écran. Cela signifierait que la gamme d’Apple comprendra un iPhone 14 Pro Max et un iPhone 14 Max (ou 14 Plus) standard. Il sera intéressant de voir comment Apple le nomme et combien cela coûte. Avoir un iPhone grand écran à bas prix pourrait s’avérer être un grand succès, car ce n’est un secret pour personne que les gens aiment les gros téléphones.

L’iPhone 14 n’aura pas de puce bionique A16

Kuo cite également la possibilité que Modèles d’iPhone Pro obtiendra une nouvelle puce A16 et que les modèles non Pro ne le seront pas. Au lieu de cela, les iPhone 14 et 14 Max resteront avec le A15 bionique c’est dans le iPhone 13 série ainsi que la nouvelle SE.

Si tel est le cas, je suis sûr qu’Apple sera confronté à un certain recul, même si l’A15 est déjà en avance sur ses concurrents en termes d’efficacité énergétique et de performances. Ce ne sera probablement pas un problème pour la plupart des gens.

Mais je me demande à quoi ressemblerait le prix de la gamme iPhone 14. Si l’iPhone 14 standard conserve la puce A15 Bionic, Apple pourrait-il baisser le prix de 799 $ à 749 $, voire 699 $ ? Et le plus grand iPhone 14 Max coûterait-il 100 $ de plus ? Les possibilités de prix sont fascinantes et pourraient créer un écart de prix plus important entre les modèles d’iPhone Pro et non Pro.

Adieu, adieu l’encoche. Bonjour, affichez les découpes

rumeurs sur l’iPhone 14y compris un de Gurmanpointez sur la encoche en cours de remplacement par une découpe d’écran. La plupart des téléphones Android utilisent des découpes perforées dans l’écran pour loger une caméra frontale. C’est un compromis d’apparence épurée qui permet d’afficher plus de biens immobiliers sans une encoche ostentatoire.

Le prochain iPhone pourrait avoir de minuscules découpes pour le système de caméra True Depth de Face ID, peut-être une en forme de pilule et une autre qui n’est qu’un simple cercle. Comme le processeur A16, Apple pourrait limiter ce nouveau design sans encoche aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cela laisserait l’iPhone 14 et 14 Max avec l’encoche plus petite qui a fait ses débuts sur la série iPhone 13.

L’iPhone 14 Pro pourrait recevoir de nouveaux appareils photo

Une autre rumeur de Kuo particulièrement excitante est que la série iPhone 14 recevra une nouvelle caméra selfie. La caméra frontale actuelle de l’iPhone 13 est OK. Mais c’est toujours un grand pas en avant en termes de qualité d’image de la caméra arrière principale. Ce serait formidable de voir Apple donner une sérieuse mise à niveau à la caméra selfie, d’autant plus que les appels vidéo sont devenus la norme.

Kuo pense également que le iPhone 14 Pro et 14 Pro Max recevront de nouveaux appareils photole capteur principal de l’appareil photo passant de 12 à 48 mégapixels.

Il y a aussi des murmures, bien qu’ils soient peut-être plus vœu pieux, qu’Apple ajoutera un téléobjectif plus long aux 14 Pro et 14 Pro Max. Le nouvel objectif zoom serait monté latéralement à l’intérieur du corps du téléphone et utiliserait un miroir périscope comme le Galaxy S22 Ultra. Si c’est vrai, le slogan “Far Out” pourrait être une référence à la distance focale plus longue du téléobjectif du 14 Pro, ce qui vous permettrait vraisemblablement de zoomer plus près sur un sujet éloigné (comme un ciel étoilé).

Je dois également reconnaître que même si Samsung vient de sortir de nouvelles versions de ses pliables, le Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4il est très peu probable que nous voyions un iPhone pliable révélé lors de cet événement.

Apple Watch série 8, Apple Watch Pro et Apple Watch SE

Comme l’iPhone 14, la prochaine Apple Watch sera probablement simplement un chiffre plus élevé : le Apple Watch Série 8. Mais des rumeurs, dont une autre de Gurman, pointent vers un tout nouveau modèle appelée Apple Watch Pro ou Apple Watch Series 8 Pro. Apparemment, son surnom interne était Apple Watch Explorer Edition. L’Apple Watch Pro pourrait avoir une batterie plus grande, un GPS, une construction plus durable et un écran plus grand de 2 pouces.

La nouvelle montre pourrait être la réponse d’Apple au lancement récent Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, ainsi que des appareils de Garmin. Il s’adresserait aux personnes qui utilisent leur montre pour des activités de plein air comme l’escalade, la randonnée, le VTT et la course à pied.

Et puis il y a le budget Apple Watch SEqui, à près de deux ans, est mûr pour une mise à jour.

L’Apple Watch a une longue histoire d’adoption de fonctionnalités pour la surveillance de la santé. Selon une autre rumeur de Gurmanl’Apple Watch Series 8 pourrait inclure un capteur de température et prendre en charge de nouveaux outils de planification de la fertilité et être capable de détecter les fièvres.

AirPods Pro 2 aussi

Les AirPods ont été lancés avec l’iPhone 7 en 2016. Au fil des ans, Apple a publié les AirPods Pro, AirPods Pro Max et des versions mises à jour des originaux. Rumeurs, y compris ceux de Kuo et de Gurmanindiquent que les AirPods Pro obtenant un nouveau design circulent depuis des années.

Ils pourraient avoir un plus discret, aspect sans tige semblable à la Beats Studio Buds. Les nouveaux pods pourraient également prendre en charge de nouvelles fonctionnalités de fitness et même un son sans perte.

Lors de l’événement Far Out d’Apple, nous avons pu voir quatre nouveaux modèles d’iPhone 14, trois nouveaux modèles d’Apple Watch et une nouvelle version des AirPods Pro. Les récentes demandes de brevet déposées par Apple pour les termes basés sur le mot « réalité » ont amené certaines personnes à se demander si Apple pourrait révéler ses rumeurs de lunettes AR / VR lors de l’événement.

Mais jusqu’à ce que Tim Cook et son équipe traversent cette scène du Steve Jobs Theatre pour l’annoncer, rien de tout cela n’est certain. CNET couvrira l’événement sous tous les angles avec des personnes sur le terrain à Apple Park. Restez à l’écoute pour notre couverture complète.