Lancement de l’édition Red Magic 7S Infinite Lagrange

Il y a une nouvelle édition limitée du Red Magic 7S Pro et c’est fait en collaboration avec le Lagrange infini jeu de stratégie disponible sur mobile et PC.

Le Red Magic 7S Pro Infinite Lagrange arbore une couleur argentée aux accents du Infinite Lagrange ainsi qu’un coffret spécial contenant quelques accessoires. Il y a un accessoire de ventilateur de refroidissement, un boîtier spécial et un chargeur 100W. Le téléphone est exclusif à la Chine et le compte officiel Red Magic Weibo a révélé que les utilisateurs peuvent s’inscrire à partir de l’application officielle Infinite Lagrange pour participer à un tirage au sort et avoir une chance de gagner l’appareil.

Vous pouvez consulter notre examen détaillé du Red Magic 7S Pro ici.

La source (en chinois)