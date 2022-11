Lancement de l’édition Nubia Z40S Pro Starry Night le 5 novembre

Il y a une nouvelle version de l’ensemble Nubia Z40S Pro qui fait ses débuts le 5 novembre et qui s’inspire de l’une des œuvres les plus reconnues de Van Gogh – La nuit étoilée peinture à l’huile. Le prochain appareil arbore une couleur bleu foncé avec des motifs bleus et jaunes de la célèbre œuvre d’art directement sur son dos.











nubia Z40S édition Pro Starry Nigth

Les teasers montrent que le téléphone a une finition texturée qui imite les éclaboussures d’huile d’une peinture réelle. Le reste des spécifications devrait rester inchangé, y compris le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et trois configurations de caméra 64MP + 50MP + 8MP à l’arrière. Les détails des prix et de la disponibilité seront partagés par Nubia le 5 novembre.

