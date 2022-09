TORONTO-

Toronto peut maintenant se vanter d’abriter plus d’une douzaine de restaurants étoilés au guide Michelin, dont un restaurant de sushis deux étoiles dirigé par un célèbre chef précédemment reconnu par le prestigieux guide alimentaire.

Sushi Masaki Saito a remporté deux étoiles dans le premier guide alimentaire canadien de Michelin annoncé mardi, lorsque l’ode parisienne à la gastronomie a approuvé une gamme de points de vente de Hogtown spécialisés dans tout, des sushis de style Edomae imprégnés de tradition du chef Masaki Saito au poulet frit à emporter.

Les honneurs ont été révélés lors d’une soirée de cérémonie diffusée en ligne, Saito étant le dernier à monter sur scène pour recevoir le premier prix de la nuit de Gwendal Poullennec, directeur international du guide, et Bibendum, la mascotte blanche gonflée de la société de pneus.

Vêtu d’un pantalon noir, d’une chemise blanche, d’un tablier blanc et d’un chapeau blanc, Saito a remercié le Guide Michelin d’être venu à Toronto et a déclaré qu’il se sentait “très, très heureux et excité”.

Il a ensuite ajouté qu’il avait deux choses à dire: “J’aime Toronto, j’aime le Canada.”

« Encore une chose : je suis toujours célibataire, je ne sais pas pourquoi », a-t-il dit aux rires du public.

Le restaurant new-yorkais de Saito, Sushi Ginza Onodera, a obtenu une étoile Michelin en 2017 et deux étoiles en 2018. Il a quitté ce restaurant pour ouvrir Sushi Masaki Saito dans le quartier Tony Yorkville de Toronto en 2019.

Dans leur citation, les inspecteurs anonymes ont félicité le dernier restaurant de Saito pour avoir proposé du poisson et du riz nigiri du Japon, ainsi qu’un mélange spécial de vinaigres.

“Ce n’est qu’ici que vous trouverez du shirako hardiment embroché et grillé sur du binchotan, et c’est seulement ici que vous mangerez des tranches fondantes de chutoro enfouies sous un blizzard de truffes blanches”, disent-ils du restaurant, où un dîner omakase coûte 680 $ par personne.

“Le rire remplit l’air, grâce au chef Masaki Saito et à son équipe joviale, et pendant quelques heures de bonheur, le monde extérieur s’effondre.”

Douze autres restaurants ont obtenu une étoile Michelin, dont quatre spécialisés dans la cuisine japonaise : Aburi Hana, Kaiseki Yu-zen Hashimoto, Shoushin et Yukashi.

Quatre restaurants contemporains ont également obtenu une étoile – Alo, Enigma Yorkville, Edulis et Frilu – tandis qu’une étoile est allée au restaurant français Alobar Yorkville, au restaurant mexicain Quetzal et aux restaurants italiens Don Alfonso 1890 Toronto et Osteria Giulia.

Avant le gala, Poullennec a déclaré que les inspecteurs avaient été impressionnés par “la diversité et le dynamisme de la scène culinaire locale”. Il a dissuadé toute tentative de comparer Toronto à d’autres villes Michelin, parmi lesquelles la première Tokyo compte 203 étoiles, Paris en détient 118 et Kyoto en compte 108.

“C’est assez difficile de comparer une destination à une autre”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

“Ce qui est important pour nous, c’est de trouver, `Quelles sont les saveurs uniques que Toronto ajoute au puits des conversations culinaires?’ Et ici, il y a beaucoup à dire sur la diversité, le talent local, et nous pensons vraiment que ce n’est pas seulement un bon début, mais que Toronto a un grand potentiel.

Les honneurs trois étoiles sont relativement rares sur la liste mondiale – sur 16 120 restaurants, seuls 137 ont atteint le niveau le plus élevé. Tokyo a le plus de désignations trois étoiles avec 12.

Le système centenaire parisien attribue une étoile aux restaurants jugés très bons dans leur catégorie, tandis que deux étoiles vont aux établissements à la cuisine “excellente”. Trois étoiles distinguent une cuisine exceptionnelle qui vaut le détour.

Outre la saveur, la technique culinaire et la qualité des produits, les inspecteurs anonymes prennent en compte la cohérence et la personnalité du chef qui se reflète dans les plats.

Michelin a nommé 17 restaurants dignes de l’appellation Bib Gourmand, qui récompense la grande qualité des points de vente proposant deux plats et un verre de vin ou un dessert à moins de 60 $.

Ils comprenaient les chouchous locaux Enoteca Sociale, Fat Pasha et Bar Raval, ainsi que le poulet frit à emporter Chica’s Chicken.

Poullennec dit qu’une édition de Vancouver devrait être lancée plus tard cette année.

L’arrivée de Michelin au Canada est en partie due à un accord de financement pluriannuel avec les offices de tourisme pour aider à promouvoir les voyages décimés par la pandémie, mais Poullennec affirme que le processus de sélection reste indépendant.

Les attentes économiques plus larges d’une édition à saveur d’érable ressortaient clairement de la liste des conférenciers du gala du soir, qui comprenait le maire de Toronto John Tory, le ministre du Tourisme de l’Ontario Neil Lumsden et le président de Destination Toronto Scott Beck.

Avant la fête, le vice-président exécutif de Destination Toronto a qualifié le partenariat Michelin d'”investissement très stratégique”, étant donné que les attractions culinaires sont considérées comme essentielles pour stimuler le tourisme.

Andrew Weir dit que le fait d’être considéré comme une “ville Michelin” aide non seulement les restaurants étoilés, mais peut aussi relever un secteur hôtelier en difficulté encore sous le choc de la pandémie.

“Si quelqu’un vient à Toronto et passe trois jours ici (pour) dîner dans un restaurant Michelin, sur trois jours, il prend probablement neuf repas – un dans un restaurant Michelin, huit dans d’autres restaurants de la ville, », déclare Weir.

“Cet élan engendre plus d’élan et, espérons-le, continuera de porter ses fruits dans la communauté pendant de nombreuses années.”

L’inspecteur en chef anonyme de Michelin en Amérique du Nord a souligné une liste mixte qui va au-delà des avant-postes mondiaux pour inclure des équipes locales telles que celles derrière Edulis et Frilu.

“C’est une très bonne sélection, large et diversifiée de types de cuisine qui, je pense, reflète vraiment l’énergie et le dynamisme de Toronto”, a déclaré le gastronome américain, qui travaille chez Michelin depuis 15 ans et a précédemment travaillé dans l’hôtellerie et les cuisines professionnelles.

Portant le nom d’un fabricant de pneus, les guides ont été publiés pour la première fois en France au début du XXe siècle pour encourager les ventes de pneus en offrant des conseils aux automobilistes et aux voyageurs français. Cela comprenait des conseils sur la façon de changer un pneu, où faire le plein d’essence – et où manger ou s’abriter pour la nuit.



