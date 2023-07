Lancement de l’audience du Sénat du golf PGA Tour LIV

Le PGA Tour a défendu mardi son accord controversé avec la ligue de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite devant les sénateurs, dont plusieurs critiquent l’accord.

Le sous-comité d’enquête du Comité sénatorial de la sécurité intérieure a lancé sa première audience sur la fusion des actifs commerciaux de PGA Tour et de LIV.

Un représentant de LIV Tour ou du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite ne sera pas présent à l’audience car le PDG Greg Norman est hors du pays, selon un porte-parole. Ron Price, directeur de l’exploitation de PGA Tour, devrait témoigner.

L’annonce de la fusion de juin a choqué le monde du sport, de nombreux critiques à Capitol Hill accusant LIV, qui est financé par le PIF, de « sportswashing » ou de répandre l’influence du gouvernement par le sport.

Alors que le président du sous-comité, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Est un critique de l’accord, le sénateur Ron Johnson, R-Wis., membre de rang, a pris un ton plus doux.

« J’espère que l’audience donnera à la PGA l’occasion de décrire le défi auquel elle est confrontée dans l’exploitation et la gestion du golf professionnel », a déclaré Johnson à « Squawk Box » de CNBC mardi. « La PGA était confrontée à une menace existentielle et c’est ce qu’elle essaie de faire pour préserver le jeu de golf et la pureté de la compétition au plus haut niveau. »

Les critiques ont également souligné les liens du gouvernement saoudien avec les attentats du 11 septembre, que les Saoudiens ont niés, et le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.

Un porte-parole de Blumenthal a déclaré que le comité se préparait à entendre des témoignages de Norman ainsi que de golfeurs du circuit dans le futur.

« L’audience d’aujourd’hui porte sur bien plus que le jeu de golf… Il s’agit de la façon dont un régime brutal et répressif peut acheter de l’influence – voire même prendre le contrôle – d’une institution américaine chérie simplement pour nettoyer son image publique », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Un régime qui a tué des journalistes, emprisonné et torturé des dissidents, encouragé la guerre au Yémen et soutenu d’autres activités terroristes, y compris le 11 septembre. C’est ce qu’on appelle le sportwashing. »

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.