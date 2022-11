Lancement de l’Audi Q8 E-Tron 2023 : nouveau nom, plus d’autonomie

Cela fait environ trois ans que le premier véhicule électrique dédié d’Audi, le VUS E-Tron, prenez d’abord la route. C’est presque une éternité dans le temps de la technologie automobile, ce qui signifie qu’il est temps de faire une mise à jour. La version rafraîchie fait ses débuts avec un look mis à jour, un peu plus de gamme et un nouveau nom moins déroutant : découvrez l’Audi Q8 E-Tron 2023 et le SUV et Sportback SQ8 E-Tron.

La gamme de véhicules électriques d’Audi s’est élargie pour inclure le petit multisegment Q4 E-Tron, les modèles Sportback électriques, les berlines sport E-Tron GT et RS E-Tron GT, avec les modèles A6 et Q6 E-Tron juste au coin de la rue. Et c’est juste ici aux États-Unis; à l’échelle mondiale, le mix comprend également le marché chinois Q2L et Q5 E-Trons.

Appeler simplement son premier SUV électrique le “E-Tron” est devenu de moins en moins adéquat à mesure que sa famille s’agrandit, donc pour son rafraîchissement de milieu de cycle, Audi a rebaptisé son EV dédié d’origine l’Audi Q8 E-Tron 2023. Dans la transition, le sportif E-Tron S devient le SQ8 E-Tron, suivi des modèles Sportback. Le changement aligne le surnom du SUV à la fois avec la structure de dénomination de son écurie actuelle à la fois électrique et modèles à combustion.

La nouvelle nomenclature se trouve gravée au laser sur les montants B noirs du Q8 E-Tron, un nouvel élément de marque pour Audi, ainsi qu’en lettres noires sur le hayon arrière. À l’avant, la calandre à cadre unique du constructeur automobile présente un nouveau design en nid d’abeille et un contour contrasté en noir ou en aluminium qui intègre les phares du SUV. Au sommet du cadre unique, une nouvelle barre de projecteur à LED éclaire la calandre et met en évidence le badge à quatre anneaux. Les pare-chocs avant et arrière du SUV ont également été remodelés, mais dans l’ensemble, les changements de conception en milieu de cycle sont minimes.

Augmentation de la portée

Sous la conception mise à jour se trouvent des éléments aérodynamiques améliorés – les nouveaux spoilers de roue réduisant les turbulences et les roues de conception aérodynamique sont cachés, littéralement, sous le corps du Q8 E-Tron – donnant au E-SUV un coefficient de traînée plus glissant.

La puissance du Q8 E-Tron 55 à double moteur, la spécification de base ici aux États-Unis, est inchangée à une puissance combinée de 402 chevaux (300 kW) en mode Boost et 490 lb-pi de couple. Le temps de 0 à 100 km/h de 5,6 secondes et la vitesse de pointe limitée électroniquement à 200 km/h sont également inchangés. Cependant, un enroulement plus serré sur le stator du moteur arrière a permis aux ingénieurs d’Audi d’insérer deux bobines supplémentaires, améliorant ainsi l’efficacité et permettant une plus grande génération de couple à partir d’une application moins courante.

Le plus grand changement se présente sous la forme d’une batterie plus grande, ou plutôt d’une batterie plus dense en énergie de 114 kilowattheures qui s’intègre dans le même espace que l’ancienne unité de 95 kWh. C’est grâce à une nouvelle conception prismatique empilée et à une nouvelle chimie cellulaire. Entre la batterie plus volumineuse, le moteur plus efficace et l’aérodynamisme amélioré, Audi s’attend à une augmentation de 30 % de l’autonomie, estimant 361 milles pour le SUV et 372 milles pour le Q8 E-Tron Sportback, tous deux conformes à la norme européenne WLTP. (Fait intéressant, le Sportback est maintenant le plus efficace des deux styles de carrosserie, un renversement des années modèles précédentes.)

Audi



Nous nous attendons à ce que les chiffres estimés par l’EPA soient inférieurs, mais les estimations de la fourchette américaine n’ont pas encore été annoncées. Pourtant, nous pouvons nous attendre à une amélioration par rapport aux estimations de 222 et 218 milles du modèle actuel pour les configurations SUV et Sportback.

“Nous savons à quel point il est important d’avoir un numéro de gamme qui commence par un ‘3’”, a déclaré Carter Balkcom d’Audi Product Marketing lors d’un briefing, “et je peux donc vous dire qu’environ 300 miles est ce que nous avons défini comme notre objectif et nous nous efforçons d’y arriver.”

Modèles SQ8 E-Tron

Les modèles E-Tron S à trois moteurs reviennent également en tant que duo dynamique SQ8 E-Tron et SQ8 E-Tron Sportback. La puissance de pointe de ces modèles est, encore une fois, inchangée par rapport à l’an dernier, soit 495 ch et 718 lb-pi de couple. Les sprints de zéro à 60 mph en mode Boost ne prennent toujours que 4,5 secondes.

Les modèles SQ8 n’ont pas les nouveaux spoilers de roue avant – Audi estime qu’avec leurs roues plus larges et leur aérodynamisme avant plus agressif, les volets d’air ne feraient pas beaucoup de différence – mais sont alimentés par la nouvelle batterie de plus grande capacité. La gamme WLTP pour le SUV et le Sportback est estimée à 306 miles et 318 miles, respectivement, donc je suppose que les modèles SQ8 seront probablement inférieurs à une estimation EPA de 300 miles.

Audi



Charge rapide CC plus rapide

Les arrêts au stand sur la route seront également un peu plus courts dans le Q8 E-Tron grâce à des vitesses de charge rapide CC améliorées. Le taux de pointe passe de 150 à 170 kW pour tous les modèles – une petite mais bienvenue bosse. Le SUV peut désormais passer d’un état de charge de 10 % à 80 % en 31 minutes environ. C’est à peu près au même moment que la charge de 20 à 80 % de l’année dernière, mais avec une batterie plus grande à remplir. La capacité Plug & Charge est toujours standard, permettant une authentification et une facturation automatiques aux stations compatibles via la communication par câble de charge.

La recharge domestique et publique en courant alternatif est inchangée, l’adaptateur de 11 kW inclus prenant environ 11 heures et demie pour une charge complète. Un chargeur CA de 22 kW en option, ou un chargeur public CA de niveau 2 de puissance similaire, réduit ce temps à environ six heures à plat.

Autres améliorations

À l’intérieur, l’habitacle du Q8 E-Tron voit de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux de garniture disponibles rejoindre la liste des options. Le SUV utilisera également encore plus de matériaux post-consommation, comme un nouveau matériau d’incrustation “Tech Layer” de couleur anthracite fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et de sièges sport recouverts de cuir synthétique et un nouveau matériau en microfibre appelé Dinamica, composé de bouteilles en plastique recyclées. , textiles usagés et “résidus de fibres”, quoi que ce soit. Dinamica est également produit sans l’utilisation de solvants, ce qui réduit encore son impact environnemental.

La technologie MMI de l’E-Tron est inchangée et devrait encore être assez bonne. La console centrale à double affichage comprend un écran tactile principal de 10,1 pouces en haut et un écran de 8,6 pouces en bas, en plus du tableau de bord entièrement numérique Virtual Cockpit standard.

Audi



Le fruit interdit

En dehors des États-Unis, Audi continuera de vendre un modèle Q8 E-Tron 50 à moteur unique, abandonnant la batterie de 70 kWh au profit de l’ancien pack de 95 kWh du 55. Le 50 obtient une petite augmentation de puissance à 335 ch et une augmentation de 40% de l’autonomie à 305 miles estimés par le WLTP.

Sur les routes américaines, le Q8 E-Tron ne tire toujours pas pleinement parti des phares de projecteur LED à matrice numérique d’Audi en raison de nos restrictions légales actuelles. Nous n’obtenons donc pas de lumière de formation de faisceaux autour du trafic venant en sens inverse pour améliorer la visibilité sans éblouir les autres conducteurs ou le “tapis lumineux” avec des flèches d’indication de direction. En Europe, les E-Trons Q8 2023 peuvent désormais indiquer l’intention de changer de voie en élargissant le tapis lumineux latéralement et peuvent même projeter des indicateurs de trafic et d’avertissement sur la surface de la route en fonction des données connectées.

Nous n’avons toujours pas non plus les miroirs latéraux virtuels basés sur la caméra, mais je suis un peu moins salé à ce sujet.

Lire la suite: Les phares intelligents sont au coin de la rue, au soulagement de ce conducteur que vous aveuglez

A venir au printemps prochain

Les commandes des modèles Audi Q8 E-Tron et SQ8 E-Tron SUV et Sportback 2023 devraient être ouvertes dans les semaines à venir, les premières livraisons européennes commençant en février. Aux États-Unis, les premiers exemplaires devraient commencer à arriver fin avril. Les prix locaux n’ont pas été annoncés, mais nous nous attendons à des prix légèrement plus élevés que l’E-Tron de l’année modèle 2022 en raison de changements dans l’équipement standard, l’emballage, etc. Plus de détails seront sans aucun doute révélés à l’approche de la date de mise en vente.