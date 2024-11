Lancement de l’application Nintendo Music pour les abonnés Nintendo Switch Online

Nintendo a lancé mercredi une nouvelle application de streaming musical qui permet aux fans de revisiter certains des morceaux les plus appréciés du créateur de jeux, allant des jeux Switch comme Super Mario Odyssée et Splatoon 3 retour aux classiques de la NES Métroïde et Super Mario Bros. Musique Nintendo — pas une suite à Musique Wii – est exclusivement disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online et peut être téléchargé dès maintenant pour les appareils Android et iOS à partir du Google Play Store et L’App Store d’Applerespectivement.