BolSubol, une application mobile pour les données électorales, a été lancée par la start-up Demokratika, basée à Navi Mumbai. L’application a fait ses débuts sur Google Play Store avant les élections de l’Assemblée de l’État (Vidhan Sabha) au Tamil Nadu, au Kerala, à Pondichéry, en Assam et au Bengale. La startup affirme que l’application présente les données électorales pour toutes les élections de Vidhan Sabha et Lok Sabha de 1960 à 2021 dans un format visuel interactif. L’application spécifique à iOS sera lancée le 15 mars. L’application mobile BolSubol vise à fournir à l’avenir des données relatives aux sondages pour le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne.

Selon la liste officielle Google Play Store de l’application, BolSubol n’est connecté à aucune organisation, département ou entité gouvernementale. L’objectif de l’application est de «présenter des informations accessibles au public dans un format plus attrayant et de permettre des conversations sociales civiles». Les principales sources de données sur le BolSubol comprennent la Commission électorale de l’Inde, la Banque mondiale, Wikipédia et des sources d’information publiques. Demokratika vise à faire de l’application un guichet unique pour toutes les données liées aux élections. Il comprend également des sondages d’opinion réalisés par différentes agences de presse, indique la liste Google Play.

S’exprimant davantage sur le développement de BolSubol pour Android et iOS, l’exécutif de Demokratika et l’un des directeurs, Ritesh Verma a déclaré au PTI: «À part les efforts de la commission électorale, les partis politiques ne semblent pas faire grand-chose pour autonomiser les électeurs. Par conséquent, l’application est déployée. Il offrira un puissant outil de microblogage. » Il a ajouté que certaines fonctionnalités de l’application se trouvaient derrière un mur de paiement.

L’application BolSubol contient apparemment des informations sur les rassemblements et les discours, le calendrier des élections, des données économiques et démographiques et les classements mondiaux. Notamment, l’ECI dispose également de ses propres applications mobiles pour fournir des données relatives aux sondages. Avec l’application Voter Helpline, les utilisateurs peuvent rechercher leur nom sur la liste électorale et obtenir d’autres FAQ sur les élections, l’EVM et les résultats. Alors que le Mx. L’application Democracy est une application de jeu co-développée par le National Institute of Design (NID) Bangalore. L’application vise à fournir une leçon d’histoire des élections en Inde via des missions interactives.