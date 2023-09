Lancement de l’Apple iPhone 15 : tout est annoncé à « Wonderlust »

Diffusé depuis Apple Park à Cupertino, en Californie, le PDG d’Apple, Tim Cook, et d’autres dirigeants montent sur scène mardi pour annoncer des mises à jour des principales gammes de produits de l’entreprise. Dans la tradition des événements Apple de septembre, généralement plus axés sur le matériel que sur les logiciels. WWDC au début de l’été– nous attendons des mises à jour de l’iPhone et de l’Apple Watch ainsi que des modifications potentielles des AirPod. L’iPhone pourrait passer du chargement Lightning à l’USB-C pour se conformer à la législation de l’Union européenne dans le cadre d’un changement majeur. Si c’est le cas, dites adieu à tous vos cordons. Il peut également recevoir un nouveau bouton.

La société devrait lancer la nouvelle génération d’iPhones lors de l’événement : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Outre les smartphones phares mis à jour, une nouvelle Apple Watch est attendue, les Watch Series 9 et Series 9 Ultra.

Regardez la diffusion en direct de l’événement Wonderlust d’Apple :

Événement Apple – 12 septembre

L’événement s’est ouvert avec des témoignages d’utilisateurs d’Apple Watch qui ont été informés de problèmes de santé par leurs montres Apple ou qui ont été sauvés de situations désastreuses grâce à ses fonctions de contact d’urgence.

« C’est incroyable de voir toutes les façons dont les gens utilisent l’iPhone et l’Apple Watch », a déclaré Cook.

La société ajoute un geste au répertoire utilisé pour contrôler la montre, qu’elle appelle « Double Tap ». Les utilisateurs taperont deux fois sur l’index et le pouce de leurs aiguilles de montre pour activer l’action principale de tout ce qui se trouve sur le cadran de la montre, comme un appel.

L’Apple Watch et l’Apple Watch Ultra bénéficient toutes deux d’un coup de pouce informatique grâce à la puce S9 d’Apple.

Apple abandonne le cuir

Dans le cadre de ses initiatives environnementales, Apple a annoncé qu’elle n’utiliserait plus de cuir dans ses futurs bracelets de montre ou coques d’iPhone. . Au lieu de cela, elle introduit un nouveau textile appelé « FineWoven » qui, selon la société, est composé à 68 % de contenu post-consommation. Apple a présenté plusieurs exemples de bracelets de montre finement tissés qui auront une sensation « semblable à du daim ». Tout cela fait partie d’un objectif plus large consistant à développer des produits totalement neutres en carbone. La société a déclaré que l’Apple Watch Ultra serait totalement neutre en carbone.

iPhone 15 et 15 Plus

Apple apporte le Dynamic Island, le remplacement modulaire du haut de l’encoche du téléphone, à la gamme iPhone standard.

L’iPhone 15 est également plus grand que son prédécesseur, avec un écran de 6,1″ pour l’iPhone 15 et un écran de 6,7″ pour l’iPhone 15 Plus. .

Dans les mises à jour de l’appareil photo, Apple a déclaré que l’appareil photo de l’iPhone 15 détecterait automatiquement lorsqu’une personne (ou un animal de compagnie) était dans le cadre et activerait la perception de la profondeur et la différenciation du mode Portrait.

En mettant à jour les fonctionnalités de sécurité de l’iPhone, Apple a déclaré que cela inclurait deux ans de AAA assistance routière avec sa fonction de détection d’accident.

iPhone 15 Pro et Pro Max

L’iPhone 15 Pro comportera un cadre en titane, plus fin frontières, et ce qu’Apple a dit était un écran plus solide . Il est livré avec un écran 6,1″ pour le Pro et un écran de 6,7 pouces pour le Pro Max.

« C’est t il a le plus ‘ L’iPhone Pro que nous avons jamais créé », a déclaré Cook.

Apple Vision Pro



Les mises à jour ont été légères sur le casque, Cook disant simplement: « Nous sommes sur la bonne voie pour expédier le casque au début de l’année prochaine. »

Cet article fait partie d'une histoire en développement. Nos rédacteurs et éditeurs mettront à jour cette page à mesure que de nouvelles informations seront publiées.