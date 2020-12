Spotify India a introduit des plans premium quotidiens et hebdomadaires révisés, surnommés Spotify Mini, qui coûtent désormais 7 Rs par jour et 25 Rs par semaine. Auparavant, les deux plans d’abonnement portaient un prix de Rs 13 et Rs 39 par jour et par semaine, respectivement. Selon les informations disponibles sur le site Web de Spotify, les plans Premium Mini offrent presque les mêmes avantages que le plan Premium régulier (individuel). Sous Mini, les utilisateurs peuvent profiter de la musique sans publicité, jusqu’à 30 téléchargements pour une utilisation hors connexion et l’accessibilité sur un seul appareil. Malheureusement, le débit binaire de streaming est plafonné à 160 kbps, tout comme le plan gratuit, tandis que les plans premium réguliers (mensuels et annuels) offrent de la musique à un débit binaire de 320 kbps.

Les utilisateurs peuvent acheter les nouveaux plans Spotify Mini via le site Web Spotify, et les utilisateurs peuvent choisir les modes de paiement entre UPI ou cartes de débit et de crédit. Les utilisateurs de Spotify peuvent prolonger leurs forfaits Premium Mini jusqu’à trois mois; cependant, si l’abonnement expire, la musique téléchargée sera supprimée et les utilisateurs devront les retélécharger après l’avoir rechargée. La société de diffusion de musique explique également que les utilisateurs ne pourraient pas télécharger plus de 30 chansons même s’ils rechargent les plans d’abonnement chaque jour ou semaine. «Vous ne pouvez télécharger que 30 chansons sur votre appareil à tout moment. Si vous souhaitez plus de chansons, consultez Premium Individual, a déclaré Spotify.

Pendant ce temps, le plan Premium Individual coûte le même prix à Rs 199 par mois en Inde. Le plan comprend des avantages tels qu’une expérience musicale sans publicité, une session de groupe et 10 000 téléchargements de chansons sur cinq appareils pour profiter de la musique hors ligne. Comme mentionné, les utilisateurs écoutent également des chansons à un débit binaire de 320 kbps dans le cadre de ce plan. Le plan Premium annuel sur Spotify comprend les mêmes avantages, et il coûte actuellement Rs 999. Spotify propose également Premium Duo (Rs 149 par mois) et Family (Rs 176 par mois) qui permet aux utilisateurs de partager le même compte entre deux ou six membres , respectivement.