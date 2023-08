Lancement de la version bêta de One UI 6 (Android 14) pour la gamme Galaxy S23 (mise à jour)

Mise à jour (10h26 PT): Samsung déclare avoir décalé la version de One UI 6. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Samsung a officialisé la version bêta de One UI 6 pour Galaxie S23 appareils tôt ce matin. Avec lui, les propriétaires testeront la prochaine mise à jour d’Android 14, apportant avec elle « simplicité et facilité d’accès ».

Comme nous pouvons le voir dans l’image d’en-tête ci-dessus, Samsung a repensé son menu déroulant de notification. Bien que vous puissiez toujours accéder à vos bascules rapides du système, l’ensemble du menu déroulant a reçu une belle cure de jouvence en général.

Je vais laisser Samsung l’expliquer.

One UI 6 fait une première impression convaincante avec sa belle simplicité. De nombreux éléments ont été modifiés pour créer une apparence plus moderne, comme la nouvelle police par défaut percutante et les nouveaux emojis sur le clavier Samsung.

Le panneau rapide a été réorganisé avec une mise en page mise à jour qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctionnalités les plus utilisées. Il est plus facile que jamais de régler la visibilité de l’écran lors de vos déplacements, car la barre de contrôle de la luminosité est disponible par défaut dans le Quick Panel compact. De plus, il existe également une nouvelle option d’accès instantané au panneau rapide complet, offrant un accès plus rapide aux paramètres avec un seul balayage vers le bas dans le coin supérieur droit de l’écran.