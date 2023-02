Lancement de la tondeuse robot Navimow de Segway au Royaume-Uni

Segway, la société la plus connue pour son transporteur personnel à deux roues désormais abandonné, lance aujourd’hui sa tondeuse robotique intelligente primée, la Navimow, au Royaume-Uni.

Le Navimow a été mis en vente dans 12 pays européens l’année dernière et a finalement traversé la Manche. Pour l’instant, on ne sait pas si ou quand la société prévoit un lancement aux États-Unis.

Il existe quatre modèles différents dans la série Navimow, avec des prix allant de 1 299 £ à 2 299 £, selon la taille de la batterie lithium-ion et donc sa zone de coupe recommandée, qui commence à 500 m.2 et monte jusqu’à 3000m2.

Pour être clair, la Navimow n’est pas un appareil à chevaucher. C’est essentiellement un robot aspirateur pour votre jardin, sauf qu’il tond la pelouse au lieu d’aspirer le sol. Mais alors que les robots aspirateurs sont devenus relativement courants au Royaume-Uni, les robots tondeuses sont encore assez rares.

Contrairement à certains concurrents, le Navimow n’exige pas que les utilisateurs installent des cordons ou des bandes de délimitation physiques. Au lieu de cela, des limites virtuelles sont établies via l’application qui l’accompagne.

Une fois l’application, disponible pour Apple et Android, téléchargée et le robot couplé, l’utilisateur crée une carte et délimite les limites. Segway estime que l’ensemble du processus de configuration prendra 20 à 30 minutes.

Une fois qu’il est prêt à partir, l’utilisateur peut définir des horaires de tonte, faire fonctionner à distance le Navimow et vérifier sa progression via l’application. Il est également possible d’affiner le processus de tonte, en ajustant avec précision la hauteur de la lame de coupe pour une longueur d’herbe comprise entre 30 et 60 mm.

Le Navimow navigue via GPS en utilisant ce que Segway appelle son système de localisation par fusion exacte (EFLS), qui lui permet également d’identifier et d’éviter les obstacles comme les pots de fleurs. Il suivra un chemin de tonte précis qui devrait permettre une pelouse saine.

Il possède également d’autres fonctionnalités intéressantes, comme l’alarme antivol que vous pouvez régler à distance, son indice d’étanchéité IPX6, vous pouvez donc simplement l’arroser pour le nettoyer, et son fonctionnement silencieux de 54 dB, le meilleur de l’industrie.

Segway Navimow

Le PDG de Segway Navimow BU, George Ren, a déclaré : « La compréhension avancée de Navimow de son environnement et sa capacité à s’adapter à des scénarios inattendus rendent la vie de l’utilisateur aussi simple que possible, car il lève à peine le petit doigt pour obtenir la pelouse parfaite.

Et, si l’idée de laisser un robot équipé de lames en liberté dans votre jardin vous fait grimacer, ses mesures de sécurité incluent notamment le BladeHalt, qui arrêtera la tondeuse lorsqu’un capteur est déclenché, et sa détection d’objet en mouvement, qui l’aidera à éviter tous les petits animaux assez malheureux pour croiser son chemin.

Si l’aménagement de votre jardin est plus compliqué ou si vous avez une mauvaise réception satellite, vous aurez peut-être besoin du capteur VisionFence en complément. Il dispose d’une puce AI dédiée et d’un algorithme de reconnaissance visuelle qui augmenteront la capacité du robot à naviguer et à détecter et éviter les obstacles. C’est un accessoire coûteux, à 269,99 £, mais il y a une liste de contrôle de jardin qui vous sera proposée avant d’acheter qui vous permettra de savoir si vous en avez besoin.

Achetez avant la fin du mois de mai et vous pourrez obtenir le capteur VisionFence au prix réduit de 169,99 £.

Le Navimow est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web de Segway Navimow, où vous pourrez trouver une liste complète des concessionnaires locaux.