Lancement de la startup numérique de soins gastro-intestinaux Salvo Health avec 10,5 millions de dollars

La startup numérique de soins gastro-intestinaux Salvo Health a été lancée la semaine dernière avec un financement de démarrage de 10,5 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Threshold Ventures avec la participation de Torch Capital et Felicis Ventures.

CE QU’ILS FONT

La startup propose une clinique virtuelle destinée aux personnes souffrant de problèmes intestinaux chroniques, notamment le syndrome du côlon irritable (IBS), la maladie cœliaque, le reflux gastro-œsophagien (RGO), la dyspepsie et la prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO).

Pour un abonnement de 127 $ par mois, les utilisateurs sont jumelés à une équipe de soins composée d’un médecin, d’un coach en santé et d’un navigateur de soins. Ils peuvent aider à élaborer un plan de nutrition, d’exercices cérébraux et de gestion du sommeil et du stress. Les médecins peuvent également aider les patients à accéder à des tests de diagnostic ou à des médiations.

Les dirigeants de Salvo ont déclaré que la société utiliserait les nouveaux fonds pour investir dans sa technologie, commercialiser ses services, rechercher les expériences et les résultats des membres et s’étendre à d’autres États. La startup opère actuellement en Californie, en Floride, en Illinois, au Michigan, en Ohio, en Caroline du Nord, au New Jersey, à New York, en Pennsylvanie, au Texas, au Tennessee et en Virginie.

“Il n’y a pas de solution miracle pour les maladies chroniques comme le SII ou le RGO, mais avec la bonne approche de traitement d’une équipe d’experts et en dotant nos membres de diverses stratégies et outils, nous pouvons aider les gens à rétablir l’équilibre dans leur vie”, PDG et cofondateur Jeff Glueck a déclaré dans un communiqué. “Le système médical conventionnel ne dessert souvent pas les affections gastro-intestinales chroniques, nous avons donc réuni les meilleurs esprits pour fournir des soins complets et accessibles grâce à une approche facile à utiliser et basée sur des applications.”

APERÇU DU MARCHÉ

Salvo n’est pas seul dans l’espace virtuel des soins gastro-intestinaux. Une autre startup qui offre aux patients une équipe de soins virtuelle pour gérer les problèmes de santé intestinale est Oshi Health, qui a annoncé un tour de série A de 23 millions de dollars en octobre de l’année dernière. En mars, Oshi a lancé un partenariat avec la société de soins virtuels Firefly Health pour offrir ses services à ses membres.

Pendant ce temps, Vivante Health a levé 16 millions de dollars lors d’un tour de série A en mars. Aux côtés d’Oshi, il a été ajouté au marché des avantages et des outils de gestion des soins chroniques de Solera Health plus tard ce mois-là.