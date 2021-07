Lancement de la série ZTE Blade V30 avec des caméras 64MP et des batteries 5 000 mAh

Les derniers appareils du portefeuille de ZTE sont deux midranges 4G abordables baptisés Blade V30 et Blade V30 Vita. Ils ont été lancés au Mexique et proposent de grands écrans LCD IPS, des caméras principales de 48 MP/64 MP et des batteries de 5 000 mAh.

Le Blade V30 contient un panneau FHD + de 6,67 pouces avec une découpe perforée pour la caméra selfie 16MP tandis que le Vita monte à 6,8 pouces mais réduit la résolution à 720 x 1640 pixels. Il y a un menton solide sur la Vita ainsi qu’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP.

En contournant l’arrière, nous trouvons un tireur principal de 64 MP sur le Blade V30 accompagné d’un vivaneau ultra-large de 8 MP, d’une caméra macro de 5 MP et d’un assistant de profondeur de 2 MP. La Vita opte pour un tireur principal de 48 MP et conserve les caméras macro 5 MP et de profondeur 2 MP. Blade V30 apporte un chipset octa-core Unisoc Tiger T618 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Blade V30 Vita repère un chipset octa-core sans nom cadencé à 1,6 GHz.







ZTE Blade V30 Vita

Les batteries des deux téléphones atteignent 5 000 mAh, bien que le V30 ordinaire soit également doté d’une charge de 18 W. Les deux téléphones démarrent Android 11 avec l’interface utilisateur MiFavor de ZTE sur le dessus.

Le ZTE Blade V30 est disponible en noir et les couleurs dégradées coûtent 5 099 MXN (256 $). Le prix de la V30 Vita n’a pas été mentionné. La disponibilité mondiale des deux combinés n’a pas encore été détaillée.