Lancement de la série Xiaomi 13 et MIUI 14 le 1er décembre

Xiaomi a finalement confirmé la date de lancement de ses prochains téléphones de la série Xiaomi 13. L’événement de lancement est prévu le jeudi 1er décembre à 19 heures, heure de Pékin. Nous avons également reçu la confirmation que MIUI 14 sera annoncé lors de l’événement aux côtés des téléphones Xiaomi 13 et 13 Pro.







Affiche de lancement de la série Xiaomi 13

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a partagé un rendu officiel du Xiaomi 13 qui apportera un écran plat OLED avec des cadres de 1,61 mm d’épaisseur sur le dessus et les côtés tandis que celui du bas mesurera 1,81 mm. De plus, le téléphone aura une largeur de 71,5 mm, ce qui le rendra assez facile à manipuler d’une seule main.









Rendu officiel Xiaomi 13 et confirmation IP68

Nous avons également reçu la confirmation que tous les téléphones de la série Xiaomi 13 seront étanches à l’eau et à la poussière IP68. En outre, Xiaomi a confirmé qu’il lancerait également sa montre connectée Watch S2 et ses écouteurs Xiaomi Buds 4 TWS ainsi que son premier ordinateur de bureau, un nouveau routeur Wi-Fi et un projecteur lors de l’événement de lancement de jeudi.







D’autres produits Xiaomi attendus lors de l’événement de jeudi

La source (en chinois)