Lancement de la série Tecno Camon 17 en Inde le 15 juillet

La série Tecno Camon 17 annoncée en mai sera introduite en Inde le 15 juillet et sera vendue via Amazon.in.

La gamme Camon 17 comprend trois smartphones – Camon 17P, Camon 17 et Camon 17 Pro. Mais seuls les deux derniers seront lancés en Inde.

La caméra selfie la plus claire, une caméra vidéo ultra professionnelle et un design esthétique brillant, elle a tout pour plaire. La série CAMON 17 est presque là. Il est temps de se démarquer de la foule !

Lancement le 15 juillet uniquement le @amazonIN 🤩📱

Découvrez-le maintenant : https://t.co/ONCuEOHMF6#TECNO #CAMON17 pic.twitter.com/yXgXWGdDEZ – TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) 12 juillet 2021

Tecno n’a pas encore révélé le prix indien des deux smartphones Camon 17, mais le page promotionnelle sur Amazon.in nous dit que la variante Pro en Inde sera livrée avec un chargeur de 33W au lieu de 25W.

Les autres spécifications du Camon 17 Pro restent les mêmes, ce qui signifie que vous disposez d’un SoC Helio G95, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’un écran FullHD + 90 Hz de 6,8 pouces, d’une caméra selfie de 48 MP, d’une quad caméra de 64 MP et d’une batterie de 5 000 mAh. Vous pouvez lire notre Tecno Critique du Camon 17 Pro ici pour en savoir plus à ce sujet.

Tecno Camon 17 Pro

La vanille Camon 17, quant à elle, est livrée avec une puce Helio G85, un écran LCD 6,6″ HD+ 90Hz, une triple caméra 48MP, une caméra selfie 16MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18W.