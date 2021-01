Samsung a enfin officialisé sa série de smartphones phares Galaxy S21. La série Samsung Galaxy S21 vient après des mois de fuites et de rumeurs faisant allusion aux spécifications des smartphones. La série Samsung Galaxy S21, lancée hier soir lors de l’événement Galaxy Unpacked de la société, comprend le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Les trois modèles sont livrés avec un écran 120 Hz et sont livrés avec un module de caméra nouvellement redessiné que Samsung appelle «caméra Contour Cut». Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + partagent la même configuration à trois caméras, tandis que le Galaxy S21 Ultra est livré avec une configuration à quatre caméras arrière qui comprend un tireur principal de 108 mégapixels. Conformément aux rumeurs passées, le Galaxy S21 Ultra est également compatible avec le S Pen.

Les précommandes pour la série Galaxy S21 commenceront aujourd’hui et ceux qui ont précommandé un smartphone Samsung Galaxy S21 recevront un Galaxy SmartTag et un bon d’achat Samsung Shop Rs 10,000. Les ventes régulières de la série Galaxy S21 commenceront le 29 janvier. Le Galaxy S21 a été au prix de Rs 69 999 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que la variante de stockage de 256 Go est au prix de Rs 73 999. Le Samsung Galaxy S21 + démarre au prix de Rs 81 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et de Rs 85 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go. Le Samsung Galaxy S21 Ultra, quant à lui, a été évalué à Rs 1,05,999 pour la variante de stockage 12 Go de RAM + 128 Go, tandis que la variante haut de gamme 16 Go de RAM + 512 Go est au prix de 1,16 999 Rs. Il existe également une variante de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go pour le Galaxy S21 Ultra, qui n’a pas été introduite en Inde.

Spécifications du Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 est livré avec un écran AMOLED dynamique 2X Full HD de 6,2 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une densité de pixels de 421ppi. L’écran est livré avec la certification HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui peut être abaissé à 48 Hz. Le Samsung Galaxy S21 est alimenté par un SoC Exynos 2100 octa-core associé à 8 Go de RAM LPDDR5.

Le Galaxy S21 Ultra est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur principal Dual Pixel de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels avec mise au point automatique à détection de phase, zoom optique hybride 3x et un champ de vision de 76 degrés. À l’avant, le Samsung Galaxy S21 est livré avec un jeu de tir selfie de 10 mégapixels. Le Galaxy S21 est également livré avec plusieurs autres fonctionnalités de l’appareil photo, notamment la prise de vue 8K, la vue du réalisateur, la vidéo super stable et la prise unique.

En termes de stockage, le Samsung Galaxy S21 est proposé en deux options de stockage: 128 Go ou 256 Go. Le smartphone contient une batterie de 4000 mAh prenant en charge la charge rapide USB PD 3.0. Il existe également une charge sans fil rapide à 10 W ainsi qu’une charge sans fil inversée.

Spécifications du Samsung Galaxy S21 +

Le Galaxy S21 + est livré avec un écran AMOLED dynamique 2X Full HD + de 6,7 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran comprend HDR 10+ et a un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le Galaxy S21 + est alimenté par le chipset Exynos 2100 associé à 8 Go de RAM LPDDR5. La triple caméra arrière du Galaxy S21 + comprend un capteur principal Dual Pixel de 12 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS. À l’avant, le Galaxy S21 + est livré avec une caméra frontale de 10 mégapixels.

Le Samsung Galaxy S21 + est également disponible en deux options de stockage de 128 Go et 256 Go. Le smartphone est soutenu par une batterie de 4800 mAh et prend en charge la charge rapide filaire et sans fil.

Spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est la variante haut de gamme de la série Galaxy S21. Le smartphone est livré avec un écran Edge QHD + Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec prise en charge HDR 10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du Galaxy S21 Ultra est doté de la technologie Wacom qui permet la prise en charge du S Pen. Le smartphone est alimenté par un SoC Exyns 2100 octa-core associé à 12 Go et 16 Go de RAM LPDDR5.

En termes de caméra, le Samsung Galaxy S21 Ultra est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 108 mégapixels avec prise en charge OIS. Il existe également un capteur Dual Pixel de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels. L’unité cmaera abrite également un capteur laser autofocus.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est disponible en trois options de stockage – 128 Go, 256 Go et 512 Go et est soutenu par une batterie de 5000 mAh prenant en charge USB PD 3.0 et Wireless Charging 2.0 pour une charge rapide avec et sans fil.