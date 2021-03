Le marché des téléviseurs intelligents abordables est de plus en plus saturé et les dernières offres de Redmi sont désormais officielles en Inde. Rencontrez les Redmi Smart TV X50, X55 et X65 qui sont fabriqués localement et offrent des spécifications identiques dans tous les domaines.

Les trois modèles sont dotés de panneaux LED de résolution 4K avec HDR10 +, Dolby Vision et prennent en charge 92% du spectre de couleurs DCI-P3. Le taux de rafraîchissement est plafonné à 60 Hz et Xiaomi propose son profilage Vivid Picture et son lissage d’image Reality Flow MEMC. Du côté audio, les trois modèles sont équipés de deux haut-parleurs de 15 W réglés avec DTS Virtual X et Dolby Audio ainsi que Dolby Atmos si vous connectez une barre de son prise en charge.

Les nouveaux téléviseurs Redmi de la série X sont alimentés par le chipset quad core MT9611 de MediaTek, ainsi que par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. L’E / S comprend 3 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, une prise audio optique, un port Ethernet et une prise casque. Les téléviseurs offrent également une connectivité Wi-Fi bi-bande et Bluetooth 5.0. La façade logicielle est couverte par l’interface PatchWall de Xiaomi au-dessus de l’Android TV 10 de Google.









Prix ​​Redmi Smart TV X-line

Le Redmi TV X50 coûtera 32 999 INR (455 USD), tandis que le modèle 55 pouces coûtera 38 999 INR (537 USD). Le plus grand modèle de 65 pouces coûtera 57 999 INR (800 $). Les premières ventes commencent le Match 26 à midi sur Mi.com et Amazon India.