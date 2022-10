Lancement de la série Redmi Note 12 le 27 octobre

Xiaomi lance la série Redmi Note 12 le jeudi 27 octobre à 19h00 heure de Pékin (11h00 UTC) et nous attendons pas moins de trois modèles au lancement. La série Redmi Note 12 fera ses débuts avec le chipset Dimensity 1080 de MediaTek.









Affiches de lancement de la série Redmi Note 12

Xiaomi a également confirmé que Redmi Note 12 Pro comportera un capteur principal 50MPSony IMX 766 dans une affiche séparée. Il s’agit d’un capteur 1/1,56″, capable de capturer des pixels de fusion jusqu’à 2 μm.









Redmi Note 12 Pro sera lancé avec le capteur Sony IMX 766

Ailleurs, les Note 12, Note 12 Pro et Nore 12 Pro+ proposeront une charge rapide de 67 W, 120 W et 210 W (oui, ce n’est pas une faute de frappe). Ce dernier devrait également comporter un appareil photo principal de 200MP et un écran AMOLED incurvé.

La source (en chinois)