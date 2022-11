Lancement de la série Infinix Hot 20 5G en Inde le 1er décembre

Infinix taquine la série Hot 20 5G en Inde depuis quelques jours, et aujourd’hui, la société a annoncé que la série Hot 20 5G sera lancée en Inde le 1er décembre. Elle sera vendue en ligne exclusivement via Flipkart.

La gamme Hot 20 se compose de cinq smartphones – Hot 20, Hot 20 5G, Hot 20i, Hot 20 Play et Hot 20S. Étant donné qu’Infinix utilise le mot “série” dans sa campagne promotionnelle, il est prudent de dire que la société lancera plusieurs smartphones 5G en Inde le 1er décembre. L’un est le Hot 20 5G que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous en trois couleurs, mais nous Je ne sais pas pour l’autre smartphone puisque le Hot 20 5G est actuellement le seul smartphone 5G de la gamme Hot 20. Peut-être que la société dévoilera un tout nouveau smartphone 5G ? Il faudra attendre plus d’informations pour en être sûr.

Smartphones ka Hero No. 1 aa raha hai, dene aapko aise comporte ki aap bolenge #AbAurKyaChahiye 🥵 Le tout incroyable # HOT205GSeries est lancé le 1er décembre, exclusivement sur @flipkart, taiyaar rehna ! 🔥 De plus, devinez quelle célébrité “n°1” vient vous en dire plus ? pic.twitter.com/6DCNGoLuh3 – Infinix Inde (@InfinixIndia) 19 novembre 2022

Revenant à l’Infinix Hot 20 5G, le smartphone a été dévoilé le mois dernier avec le SoC Dimensity 810 et un écran LCD FullHD + 120 Hz de 6,58 pouces. 4 Go/128 Go. Il dispose également d’une extension de stockage de fente pour carte microSD dédiée jusqu’à 1 To.

L’Infinix Hot 20 5G arbore un appareil photo principal de 50MP à l’arrière, rejoint par une unité QVGA, et à l’avant se trouve un appareil photo de 8MP pour les selfies et les appels vidéo. Le Hot 20 5G contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 18 W. Le smartphone prend également en charge la charge filaire inversée de 5 W.







Infinix Chaud 20 5G

Le reste des points forts de l’Infinix Hot 20 5G comprend USB-C, une prise casque 3,5 mm, NFC et un lecteur d’empreintes digitales latéral.