Lancement de la série Huawei Mate 50 avec SD 8+ Gen 1, caméra à ouverture variable

Huawei vient d’annoncer sa série haut de gamme Mate 50 – la vanille Mate 50 et le Mate 50 Pro ainsi qu’une édition spéciale RS Porsche Design., qui a non seulement un design spécial, mais il dispose également d’un périscope, téléobjectif macro caméra en plus aux fonctionnalités de Pro. Mais commençons par éliminer les bases.

Les trois Mates fonctionnent sur le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, mais il n’y a pas de connectivité 5G comme c’est généralement le cas avec les smartphones Huawei en raison des sanctions américaines. L’option Pro va également jusqu’à 512 Go de RAM et peut prendre une carte mémoire NM jusqu’à 256 Go. En ce qui concerne l’affichage, le Mate 50 Pro utilise un OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits à une résolution de 1212 x 2616 pixels. L’étrange résolution est due à l’encoche.

Côté appareil photo, le Pro dispose d’un appareil photo principal OIS de 50MP avec une ouverture variable à six lames, qui va de f/1.4 jusqu’à f/4.0. L’appareil photo ultra-large est de 13MP avec f/2.2 tandis que le téléobjectif est de 64MP, f/3.5 avec OIS, bien sûr. Le plus intéressant est que le téléobjectif utilise un capteur RYYB et peut aller jusqu’à un zoom hybride 200x alors que la plage de zoom optique réelle est de 3,5x.

Le système de caméra est aidé par un capteur multispectral à 10 canaux et un autofocus laser. Le RS Porsche Design remplace le téléobjectif 64MP par un périscope 48MP, un appareil photo macro téléobjectif.

À l’avant, nous avons un appareil photo ultra-large de 13 MP avec une ouverture f/2,4 et un capteur ToF 3D utilisé également pour le déverrouillage avancé du visage.

L’ensemble de l’unité est alimenté par une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 66 W et d’une charge sans fil de 50 W. Un mode avancé d’économie de batterie d’urgence vous permettra de garder le téléphone en veille pendant trois heures même s’il ne reste que 1 % dans le réservoir.

Les options de couleur sont le bleu, l’orange, l’argent, le noir et le violet, les deux derniers étant disponibles en cuir et en verre. Le Mate 50 RS n’a que des coloris bleu et violet avec des dos en céramique.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons une connexion par satellite reposant sur le protocole dit Beidou Satellite Message 3. Cela signifie essentiellement que vous pouvez envoyer un message et un emplacement même sans couverture cellulaire.

En ce qui concerne le Mate 50 vanille, il rétrograde l’écran OLED de 6,7 pouces à 90 Hz mais conserve à peu près la même résolution et la profondeur de couleur de 10 bits. Les appareils photo principaux et ultra-larges sont les mêmes (y compris l’ouverture variable), mais le téléobjectif est de 12MP, f/2.4 et, chose intéressante, il offre une portée supplémentaire de zoom optique 5x.

La batterie est légèrement plus petite – 4 460 mAh, bien que les mêmes technologies de charge soient à portée de main.

Les options de couleur sont identiques et tous les appareils fonctionnent sur le nouveau logiciel HarmonyOS 3.0.



Mate 50 RS Porsche Design

En termes de prix, le Mate 50 Pro commence à 6,799 CNY (980 $) pour l’option 256 Go, le non-Pro demande 4 999 CNY (720 $) pour la version 128 Go. Le Mate RS demande un énorme 12 999 (1 870 $). Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale, mais même si la série fait ses débuts en dehors de la Chine, il n’y aura pas de connectivité 5G et pas de services mobiles Google.