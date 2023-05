Lancement de la série Honor 90 avec des caméras de 200 MP, Pro ajoute une charge de 90 W

Les Honor 90 et Honor 90 Pro ont fait leurs débuts en Chine aujourd’hui. Les téléphones sont une légère amélioration par rapport à leurs prédécesseurs, la caractéristique la plus impressionnante étant l’appareil photo principal de 200 MP avec un capteur ISOCELL HP3.

Les deux téléphones disposent d’une batterie de 5 000 mAh, soit la capacité la plus élevée jamais enregistrée pour la série de numéros. Le lancement a eu lieu en Chine, mais la société a confirmé dans un communiqué de presse que les appareils arriveront à l’international avec GMS « bientôt ».

George Zhao, PDG d’honneur

Honor 90 Pro

La variante Pro dispose d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un écran AMOLED 10 bits de 6,78 pouces avec une résolution de 2700 x 1224 pixels. Le panneau est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR et une luminosité de plus de 1 000 nits.

Il y a deux caméras selfie derrière un trou de perforation centré – un capteur principal de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP avec enregistrement vidéo 4K – le même que sur le Honor 80 Pro.

Il y a cependant une mise à niveau significative à l’arrière avec un appareil photo principal de 200 MP avec un capteur 1/1,4″ et une ouverture f/1,9. Les pixels ont une taille de 0,56 μm et atteignent 2,24 μm avec un regroupement de pixels de 16 à 1. L’appareil photo ultra grand angle a une résolution de 12 MP et un FoV de 112 degrés, et il y a aussi un tireur de portrait de 32 MP avec zoom optique 2,5x et OIS.

La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge de 90 W et Honor affirme qu’il faut 15 minutes pour remplir 56 %.

Le téléphone est livré avec deux haut-parleurs stéréo et GPU Turbo X pour les amateurs de jeux. Les autres spécifications incluent MagicUI 7.1 en plus d’Android 13, NFC et la gradation PWM UHF 3840 Hz pour être plus agréable pour les yeux de l’utilisateur.













Honor 90 Pro

Honor 90 Pro est disponible en précommande en quatre couleurs : argent, noir, vert et bleu plume de glace. Le prix de la version 12/256 Go est de 3 299 CNY (465 $/435 €), 16/256 Go coûte 3 599 CNY (510 $/475 €), tandis que le 16/512 Go coûte 3 899 CNY (550 $/515 €). ). La première vente est prévue le 7 juin.

Honneur 90

Le Honor 90 vanille est livré avec Snapdragon 7 Gen 1, mais Honor a fait passer le noyau Cortex-A710 le plus puissant de 2,4 GHz à 2,5 GHz.

Le téléphone est construit autour d’un écran OLED de 6,7 pouces avec 2664 x 1200 pixels, 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Selon le site officiel, la luminosité maximale est de 1 600 nits.

La caméra selfie est le même tireur 50 MP f/2.4 que sur le Pro. Les appareils photo principaux de 200 MP et ultra-larges de 12 MP à l’arrière sont également partagés, mais le troisième appareil photo est un capteur de profondeur de base de 2 MP au lieu d’un téléobjectif. Il n’y a pas d’OIS ici, mais le téléphone aura EIS.

La batterie est livrée ici avec une charge de 66 W et est également compatible avec une alimentation de 40 W si vous n’avez pas le chargeur propriétaire fourni à portée de main. Ni le Honor 90 ni le Honor 90 Pro ne prennent en charge la charge sans fil.













Honneur 90

Honor 90 est également disponible en quatre couleurs – vert, noir et bleu plume de glace sont les mêmes que le Pro. Le quatrième, Silver, a un motif Star Diamond et est subjectivement le plus joli de tous. Le prix de la version 12/256 Go est de 2 499 CNY (355 $/330 €), la variante 16/256 Go est de 2 799 CNY (395 $/370 €), tandis que l’option 16/512 Go est au prix de 2 999 CNY (425 $/395 €). La vente débutera le 7 juin, avec le téléphone disponible dans le magasin Hi Honor en Chine.

