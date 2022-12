Lancement de la série documentaire “Harry & Meghan” de Netflix

LONDRES –

La monarchie s’est préparée à ce que davantage de bombes soient lancées sur les portes du palais jeudi alors que Netflix a publié les trois premiers épisodes d’une série qui promet de dire la “pleine vérité” sur l’éloignement du prince Harry et de Meghan de la famille royale.

Promue avec deux bandes-annonces dramatiquement éditées faisant allusion au racisme et à une “guerre contre Meghan”, la série “Harry & Meghan” est le dernier effort du couple pour dire au monde pourquoi ils se sont éloignés de la vie royale et ont déménagé en Californie du Sud il y a près de trois ans . Il devrait s’étendre sur les critiques de la famille royale et des médias britanniques prononcées dans une série d’entretiens au cours des 18 derniers mois.

Netflix a publié jeudi les trois premiers épisodes d’une heure, dont trois autres prévus le 15 décembre. Le documentaire comprend des journaux vidéo enregistrés par Meghan et Harry – apparemment sur leurs téléphones – en mars 2020, au milieu de la séparation acrimonieuse du couple de la famille royale. famille et déménager aux États-Unis.

Harry dit dans les images qu’il est “de mon devoir de découvrir l’exploitation et la corruption” qui se produisent dans les médias britanniques.

“Personne ne connaît toute la vérité”, ajoute Harry. “Nous connaissons toute la vérité.”

Dans le documentaire, Harry se souvient de l’intense intérêt des médias pour sa défunte mère, la princesse Diana, qui a assombri son enfance, et déclare : “Voir une autre femme de ma vie que j’aimais traverser cette frénésie alimentaire — c’est difficile.”

Harry et Meghan racontent comment ils ont d’abord essayé de suivre les conseils du palais pour garder le silence sur la couverture médiatique, même lorsqu’ils ont vu le traitement de la biraciale Meghan comme raciste.

Harry a déclaré que d’autres membres de la famille royale pensaient que “tout ce qu’elle subissait, ils l’avaient également subi”, et s’est demandé pourquoi Meghan devrait être protégée.

“J’ai dit” la différence ici est l’élément de course “, a déclaré Harry.

Un titre au début de la série indique que la famille royale a refusé de commenter.

La série arrive à un moment crucial pour la monarchie alors que le roi Charles III tente de montrer que l’institution a toujours un rôle à jouer après la mort de la reine Elizabeth II, dont la popularité personnelle a atténué les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne. Charles fait valoir que la Maison de Windsor peut aider à unir une nation de plus en plus diversifiée en utilisant les premiers jours de son règne pour rencontrer de nombreux groupes ethniques et confessions qui composent la Grande-Bretagne moderne.

Le mariage de Harry en 2018 avec l’ancienne Meghan Markle, une actrice américaine biraciale, était autrefois considéré comme stimulant les efforts de la famille royale pour entrer dans le 21e siècle, la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle. Mais le conte de fées, qui a commencé par une cérémonie étoilée au château de Windsor, s’est rapidement détérioré au milieu d’histoires selon lesquelles Meghan était égocentrique et intimidait son personnel.

Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie, alléguant des attaques racistes par les tabloïds britanniques. La critique de Harry envers les médias était teintée de colère face à la façon dont la presse traitait sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997 alors qu’elle était suivie par des photographes. La nouvelle vie du couple en Amérique a été financée par des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify.

La race est devenue un problème central pour la monarchie après l’interview de Harry et Meghan avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey en mars 2021. Meghan a allégué qu’avant la naissance de leur premier enfant, un membre de la famille royale avait commenté à quel point la peau du bébé pouvait être sombre.

Le prince William, héritier du trône et frère aîné de Harry, a défendu la famille royale après l’interview, déclarant aux journalistes : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.

Mais Buckingham Palace n’a fait face à de nouvelles allégations de racisme que la semaine dernière lorsqu’un défenseur noir des survivants de violence domestique a déclaré qu’un membre senior de la maison royale l’avait interrogée sur ses origines lors d’une réception au palais. La couverture de la question a rempli les médias britanniques, éclipsant la visite très attendue de William et de sa femme Kate à Boston, dont le palais avait espéré qu’elle mettrait en évidence leurs références environnementales.

L’attention des médias a également été détournée par la décision de Netflix de publier la première bande-annonce de “Harry & Meghan” au milieu du voyage.

Le géant du streaming a promis une “série documentaire sans précédent et approfondie” dans laquelle Harry et Meghan “partagent l’autre facette de leur histoire d’amour très médiatisée”.

Le programme sera surveillé attentivement au Royaume-Uni, où même les teasers ont été critiqués pour avoir proposé des images trompeuses pour étayer la narration émouvante alléguant la misogynie, le traitement injuste des médias et le racisme.

Dans une section de la séquence, des clips de paparazzi sont assemblés avec de vieilles images de la princesse Diana suivies par les médias, comme le dit Harry dans une voix off : “La douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution, cette frénésie alimentaire. J’étais terrifié , je ne voulais pas que l’histoire se répète.”

Cependant, l’un des clips utilisés pour illustrer ses propos semble montrer des journalistes et des photographes attendant la star de la télévision Katie Price arrivant devant le Crawley Magistrates Court, a rapporté Sky News.

La deuxième bande-annonce comprend également une mise en accusation de la façon dont les responsables du palais utilisent la presse, ce que Harry a décrit comme un “jeu sale”.

“Il y a une hiérarchie de la famille”, dit Harry, sur une image de la famille royale debout sur le balcon du palais de Buckingham. “Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi des plantations d’histoires.”

Cela est suivi d’une photo d’un photographe perché sur un autre balcon alors que Harry et Meghan marchent avec leur jeune fils Archie en bas. Alors que la scène suggère que le photographe prenait secrètement des photos d’un moment privé, la photo montre en fait un photographe de presse accrédité qui couvrait la rencontre du couple avec Desmond Tutu en 2019.

Quoi que révèle la série, les responsables du palais espèrent détourner la tempête en dépeignant William et Kate comme de jeunes membres de la famille royale tournés vers l’avenir qui s’attaquent à des problèmes difficiles tels que le changement climatique et l’éducation de la petite enfance, contrairement à Harry et Meghan, qui sont décrits par les critiques comme simplement des célébrités vendant leur histoire aux médias.

La BBC et le Daily Telegraph, l’un des journaux les plus influents de Grande-Bretagne, ont repris ce thème dans leur couverture du voyage de trois jours de William et Kate à Boston, où ils ont remis des prix environnementaux, rencontré des militants anti-violence et se sont rendus à un match de basket.

“Alors que le prince Harry et Meghan continuaient à se peindre en victimes, la tête dans les mains, s’arrachant les cheveux devant l’injustice de tout cela, le prince et la princesse continuaient simplement leur travail”, a écrit le Telegraph.