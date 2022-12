Lancement de la série documentaire “Harry & Meghan” de Netflix

LONDRES –

Le prince Harry et son épouse, Meghan, ont proposé une vaste mise en accusation des médias britanniques et du racisme qui, selon eux, a alimenté la couverture de leur relation dans une série documentaire Netflix qui promet de raconter “l’histoire complète” de l’éloignement du couple de la famille royale.

S’appuyant sur des entretiens avec le couple, ainsi que leurs amis et experts sur la race et les médias, les trois premiers épisodes de “Harry et Meghan” décortiquent la relation étroite entre les tabloïds et la famille royale tout en évoquant l’histoire du racisme aux Britanniques. Empire et comment il continue d’imprégner la société.

“Dans cette famille, parfois, vous savez, vous faites partie du problème plutôt que de la solution”, a déclaré Harry dans l’émission diffusée jeudi. “Il y a un niveau énorme de préjugés inconscients. Le problème avec les préjugés inconscients, c’est que ce n’est en fait la faute de personne. Mais une fois que cela a été signalé ou identifié en vous-même, vous devez alors le corriger.”

Le traitement réservé à Meghan par les médias – et ce qu’ils ressentaient comme un manque de sympathie de la part des institutions royales à propos de la couverture – étaient au cœur des plaintes du couple lorsqu’ils se sont éloignés de la vie royale et ont déménagé dans le sud de la Californie il y a près de trois ans. Promu avec deux bandes-annonces dramatiquement éditées qui faisaient allusion à une “guerre contre Meghan”, la série “Harry & Meghan” est le dernier effort du couple pour raconter leur histoire.

La série arrive à un moment crucial pour la monarchie alors que le roi Charles III tente de montrer que l’institution a toujours un rôle à jouer après la mort de la reine Elizabeth II, dont la popularité personnelle a atténué les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne. Charles fait valoir que la Maison de Windsor peut aider à unir une nation de plus en plus diversifiée en utilisant les premiers jours de son règne pour rencontrer de nombreux groupes ethniques et confessions qui composent la Grande-Bretagne moderne.

Le mariage de Harry en 2018 avec l’ancienne Meghan Markle, une actrice américaine biraciale, était autrefois considéré comme stimulant les efforts de la famille royale pour entrer dans le 21e siècle, la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle. Mais le conte de fées, qui a commencé par une cérémonie étoilée au château de Windsor, s’est rapidement détérioré au milieu d’histoires selon lesquelles Meghan était égocentrique et intimidait son personnel.

Netflix a publié jeudi les trois premiers épisodes d’une heure, dont trois autres prévus le 15 décembre. Le documentaire comprend des journaux vidéo enregistrés par Meghan et Harry – apparemment sur leurs téléphones – en mars 2020, au milieu de la séparation acrimonieuse du couple de la famille royale. famille. C’est “mon devoir de découvrir l’exploitation et la corruption” qui se produisent dans les médias britanniques, dit Harry dans une entrée.

“Personne ne connaît toute la vérité”, ajoute-t-il. “Nous connaissons toute la vérité.”

La série commence par raconter l’histoire de la cour de Harry et Meghan et l’enthousiasme initial qui a accueilli leur relation. Mais le ton change alors qu’Harry raconte l’intense surveillance médiatique à laquelle Meghan est confrontée, lui rappelant la façon dont sa mère, la princesse Diana, a été traitée avant de mourir dans un accident de voiture alors qu’elle était suivie par des photographes.

“Voir une autre femme dans ma vie que j’aimais passer par cette frénésie alimentaire – c’est difficile”, dit Harry.

“C’est essentiellement le chasseur contre la proie.”

Harry et Meghan ont déclaré qu’ils avaient d’abord essayé de suivre les conseils du palais de garder le silence sur la couverture médiatique, car d’autres membres de la famille royale ont déclaré que c’était un rite de passage qu’ils devaient tous traverser. Mais le couple a déclaré qu’il se sentait obligé de raconter son histoire car il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Meghan était traitée.

“J’ai dit:” La différence ici est l’élément de race “, a déclaré Harry.

Ce parti pris a des racines profondes dans l’histoire de l’empire britannique, qui s’est enrichi de l’esclavage des Noirs et de l’extraction des richesses des colonies d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes, a déclaré l’historien et auteur David Olusoga dans l’émission. Ce n’est que depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un grand nombre de Noirs et d’Asiatiques se sont installés en Grande-Bretagne, changeant le visage de la nation.

Ces changements se reflètent dans les médias britanniques. Alors que les Noirs représentent environ 3,5% de la population britannique, ils ne représentent que 0,2% des journalistes, a déclaré Olusoga.

“Nous devons reconnaître qu’il s’agit d’une industrie blanche”, a-t-il déclaré. “Donc, les gens qui publient ces gros titres le font dans une salle de rédaction presque entièrement blanche, et ils peuvent décider si quelque chose a franchi la ligne du racisme.”

On a demandé au roi Charles III s’il avait regardé le documentaire alors qu’il effectuait un engagement jeudi à Londres. Il n’a pas répondu.

La race est devenue un problème central pour la monarchie après l’interview de Harry et Meghan avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey en mars 2021. Meghan a allégué qu’avant la naissance de leur premier enfant, un membre de la famille royale avait commenté la noirceur de la peau du bébé.

Le prince William, héritier du trône et frère aîné de Harry, a défendu la famille royale après l’interview, déclarant aux journalistes : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.

Mais Buckingham Palace n’a fait face à de nouvelles allégations de racisme que la semaine dernière lorsqu’un défenseur noir des survivants de violence domestique a déclaré qu’un membre senior de la maison royale l’avait interrogée sur ses origines lors d’une réception au palais. La couverture de la question a rempli les médias britanniques, éclipsant la visite très attendue de William et de sa femme Kate à Boston, dont le palais avait espéré qu’elle mettrait en évidence leurs références environnementales.

L’attention des médias a également été détournée par la décision de Netflix de publier la première bande-annonce de “Harry & Meghan” au milieu du voyage.

Quoi que la série révèle finalement, les responsables du palais espèrent détourner la tempête en dépeignant William et Kate comme de jeunes membres de la famille royale tournés vers l’avenir qui s’attaquent à des problèmes difficiles tels que le changement climatique et l’éducation de la petite enfance, contrairement à Harry et Meghan, qui sont décrits par les critiques comme simplement des célébrités vendant leur histoire aux médias.

La BBC et le Daily Telegraph, l’un des journaux les plus influents de Grande-Bretagne, ont repris ce thème dans leur couverture du voyage de trois jours de William et Kate à Boston, où ils ont remis des prix environnementaux, rencontré des militants anti-violence et se sont rendus à un match de basket.

“Alors que le prince Harry et Meghan continuaient à se peindre en victimes, la tête dans les mains, s’arrachant les cheveux devant l’injustice de tout cela, le prince et la princesse continuaient simplement leur travail”, a écrit le Telegraph.