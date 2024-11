Lancement de la série Asus ROG Phone 9 le 19 novembre : taux de rafraîchissement de 185 Hz, indice IP68, SoC Snapdragon 8 Elite et plus encore attendus

Selon un article du pronostiqueur Digital Chat Station sur Weibo, l’Asus ROG Phone 9 Pro sera livré avec un écran LTPO 185 Hz, le tout premier sur un smartphone. À titre de comparaison, le ROG Phone 8 Pro lancé l’année dernière était doté d’un écran à 165 Hz, tandis que l’iQOO 13 récemment lancé était doté d’un rafraîchissement à 144 Hz.

La série ROG Phone 9 serait également dotée d’un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, il n’est pas encore clair si le téléphone sera également accompagné d’un indice IP69 comme les OnePlus 13 et iQOO 13 récemment lancés.

Spécifications du ROG Phone 9 (attendues) :

Le ROG Phone 9 devrait être équipé d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec une luminosité maximale de 2 500 nits et d’une protection Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’avant.

En plus d’être alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite, le ROG Phone 9 serait également livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0.

Pour l’optique, le ROG Phone 9 sera probablement livré avec un jeu de tir principal Sony LYTIA 700 de 50 MP, un capteur macro de 50 MP et un objectif ultra grand angle de 13 MP. Le téléphone sera probablement livré avec un jeu de tir 32MP pour les selfies et les appels vidéo.

Le ROG Phone 9 pourrait être livré avec une batterie de 5 800 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W. Tout comme les autres lancements phares de cette année, le ROG Phone 9 est également susceptible d’être doté de nombreuses fonctionnalités d’IA.

Publié : 01 novembre 2024, 15h10 IST

