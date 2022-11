Lancement de la Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition aux États-Unis

Samsung et AT&T ont annoncé une Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition exclusive – une version légèrement modifiée de la Galaxy Tab A7 Lite avec un étui robuste et du contenu éducatif et de divertissement supplémentaire adapté aux enfants.

L’appareil est livré avec la plate-forme Samsung Kids qui apporte un grand catalogue de jeux et d’applications éducatifs ainsi que des vidéos. Vous pouvez également contrôler la tablette via un contrôle parental étendu. Le reste des spécifications est un écran LCD TFT de 8,7 pouces, un chipset MediaTek Helio P22T avec 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. La table dispose d’une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 15 W et fonctionne sous Android 12 avec One UI 4.1 sur le dessus.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition est disponible avec un taux de versement de 7 $/mois sur 36 mois à partir du 4 novembre. Pour le contexte, le Galaxy Tab A7 Lite coûte actuellement 110 $.

La source