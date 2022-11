Lancement de la puissante fusée Falcon Heavy de SpaceX après une pause de trois ans

La plus grande fusée opérationnelle au monde nous réserve un plaisir supplémentaire le 1er novembre, le lendemain d’Halloween : Falcon Heavy devrait être lancé pour la première fois depuis 2019.

Peu de temps après que la grosse fusée triple de SpaceX ait décollé pour la première fois en 2018, elle a semblé être oubliée dans le battage médiatique autour de la fusée Starship encore plus grande d’Elon Musk. Maintenant, le vieux Heavy est prêt à envoyer une paire de charges utiles en orbite pour l’US Space Force.

Dernièrement, lorsque nous parlons d’une “grosse fusée SpaceX”, nous faisons probablement référence à Vaisseau spatial et son compagnon Super Heavy Booster, dont la NASA espère qu’il ramènera les astronautes sur la Lune et dont Musk rêve d’utiliser pour construire une société sur Mars.

Mais le plus gros muscle du garage SpaceX qui s’est rendu dans l’espace est toujours le Falcon Heavy. Son premier vol a envoyé une Tesla vers la planète rouge en 2018. Il a volé deux fois de plus, tous deux en 2019.

La mission Falcon Heavy surnommée USSF 44 est le prochain lancement sur le pont du pad 39-A au Kennedy Space Center de Floride, actuellement prévu pour le 1er novembre à 9h40 HE (6h40 PT). Il était auparavant prévu pour le matin d’Halloween, mais a été repoussé d’un jour après son tir d’essai jeudi.

La Force spatiale la décrit comme une mission classifiée.

Tir statique du Falcon Heavy terminé ; ciblant le mardi 1er novembre le lancement de la mission USSF-44 depuis le Launch Complex 39A en Floride — SpaceX (@SpaceX) 28 octobre 2022

“Il y aura deux charges utiles à bord de cette mission – un satellite plus grand et non confirmé et un micro-satellite nommé TETRA-1”, a déclaré l’armée dans un communiqué sur l’un de ses Chaînes YouTube. “TETRA-1 est le premier d’une série de prototypes de satellites GEO lancés par l’armée américaine, qui testeront les procédures des systèmes pour les futurs satellites.”

La mission était initialement prévue pour 2020, mais des problèmes de charge utile non divulgués l’ont retardée à plusieurs reprises.

Falcon Heavy est essentiellement trois boosters Falcon 9 attachés ensemble pour trois fois la poussée. Bien que la configuration soit moins puissante que le système de lancement spatial retardé Artemis I de la NASA ou que le vaisseau spatial et le super lourd le seront finalement, il s’agit actuellement de la fusée opérationnelle la plus puissante au monde.



Lecture en cours:

Regarde ça:

“Lancement trois fois par jour”: mise à jour du vaisseau spatial d’Elon Musk…

5:07



Un vol Falcon Heavy a le spectacle bonus des deux boosters latéraux se détachant peu de temps après le lancement et revenant pour des atterrissages quasi simultanés à terre. Le propulseur intermédiaire sera dépensé dans l’océan Atlantique plutôt que de tenter un atterrissage.

SpaceX et Space Force diffuseront le lancement.